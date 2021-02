El servicio de streaming HBO Max se lanzará en 39 lugares de América Latina y el Caribe a finales de junio, dijo el jueves Warner Media de AT&T Inc, en la que será la primera incursión fuera de Estados Unidos.

HBO Max, que ofrece títulos como Wonder Woman 1984 y Love Life, fue lanzado en mayo del año pasado y compite con servicios como Disney+ de Walt Disney Co y Netflix Inc, que han ganado adeptos durante una pandemia que ha dejado a millones de personas en casa.

El servicio estaría disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros, y sustituiría al actual servicio regional de video por demanda de la compañía, HBO GO.

En diciembre, Warner Bros dijo que todas sus películas de 2021 estarán disponibles en los cines y en el servicio de streaming HBO Max a partir del mismo día.