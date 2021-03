“Los recursos públicos no se optimizan, se reparten”, dijo Jesús Ramos, director de Programación de Data Days, acerca del papel que juegan la ciencia y la ingeniería de datos en el trabajo de los funcionarios y las políticas públicas. Y es que el funcionario público es el personaje más reciente de la sexta edición de Data Days, el encuentro de científicos y analistas de datos que este año se realiza de forma remota debido a la pandemia de Covid-19.

El nuevo personaje de Data Days 2021 cuenta con su propio espacio dentro del evento: Data for Public Policy (Datos para Políticas Públicas), conferencias en las que los ponentes hablarán sobre productos de datos que impactan la vida pública y la transforman, en este evento que organizan la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos y el medio digital especializado en software, Software Gurú, y que se lleva a cabo del 22 al 26 de marzo.

Para Ramos, si bien buena parte del proceso de ciencia de datos dentro de la iniciativa privada es compartido por el sector público, la diferencia más relevante en el caso de este último es que no busca eficientar los recursos a través de ahorros o eficiencias operativas, sino que busca ampliar su cobertura.

La ciencia de datos que van a encontrar en estas conferencias no sirve para eficientar, porque los recursos públicos no se pueden eficientar, lo que tenemos que hacer con los recursos públicos es llegar a una mayor cobertura, eficientar el acceso”, dijo Ramos.

De acuerdo con Pedro Galván, director de Software Gurú, esta tendencia alrededor del uso de datos para la política pública se debe al momento en el que nos encontramos, en medio de una pandemia, y a la polarización que afecta no sólo a México sino a nivel global.

“Lo que estamos viendo es cómo nuestra audiencia y los conferencistas están usando datos para poder hablar al respecto de lo que ellos mismos están viendo”, dijo Galván.

El credo inicial de Data Days era que la ciencia de datos debería ser muy rigurosa, pero con el paso del tiempo, a lo largo de sus cinco ediciones pasadas, los organizadores del evento decidieron reorientar esa exigencia no para reducir el rigor, sino para abarcar otros componentes que también son relevantes, como es el caso del software.

“La ciencia de datos es multidisciplinaria. La ciencia de datos no la pueden hacer solamente los matemáticos, porque su producto final es un paper (artículo académico) y un paper no toca la realidad de manera continua, como lo haría un producto de software”, dijo Ramos, quien agregó que la ciencia de datos no sólo es multidisciplinaria sino que también es aplicada, es decir que los modelos que se desarrollen puedan ser aplicados en la solución de algún problema.

El más reciente personaje de Data Days es una muestra más de que la ciencia de datos afecta vidas humanas, por lo que, de acuerdo con Ramos, la acciones que se definen siempre deben ser evaluadas y auditadas para lograr la mayor cobertura de bien común, sea de negocio o orientada a un problema del dominio público.

