¿Cómo realizar una estrategia de marketing digital en 2023?

¡Nuevo año, nuevos retos! Enero siempre es un buen mes para empezar o retomar el trabajo que nos llevará a alcanzar nuestros objetivos. Es por eso que también es un buen periodo para establecer una estrategia de marketing digital.

Una estrategia es el camino que el equipo de una empresa deberá seguir para alcanzar metas. En otras palabras, es una hoja de ruta donde todos los involucrados se deben comprometer.

Es importante saber sobre marketing digital para tener claro, a través de qué medio podemos alcanzar al público objetivo que nos interesa. Aunque casi todos usamos redes sociales, no todo se puede anunciar allí.

Pasos para realizar una estrategia de marketing digital en 2023

1. ¿Dónde estamos?

Es indispensable plasmar en un documento la situación actual en relación al marketing digital; por ejemplo:

¿Cuántos seguidores tenemos en redes sociales?

¿Qué porcentaje de las ventas vienen de medios digitales?

¿Cuál es el volumen de ventas de la empresa?

¿Qué porcentajes de los mensajes de e-mail marketing son abiertos?

En este punto puede resultar útil hacer una matriz FODA (Fortalezas, Obstáculos, Debilidades y Amenazas). No hay que perder de vista factores internos y externos. Es imposible tener control sobre cada uno.

2. ¿Hacia dónde deseamos ir?

Establecer los objetivos que se desean alcanzar. Dichas metas deben ser SMART: medibles, alcanzables, relevantes y un tiempo determinado. Algunos objetivos SMART pueden ser: aumentar el reconocimiento de marca, lanzar un sitio de comercio electrónico que sea paralelo a las tiendas físicas, elevar las ventas, obtener una base de clientes más fieles, que los compradores estén más satisfechos.

No todos los objetivos deben ser monetarios, algunos pueden ir encaminados a mejorar la relación con los clientes o incluso a dar a conocer el producto o servicio.

3. ¿Cómo alcanzaremos esos objetivos?

En este punto se aterrizan las ideas en acciones. Se definen presupuestos, equipo humano y material que se requiere, asignación de tareas, etcétera. Al mismo tiempo, se establecen cuáles serán los KPIS o indicadores clave de rendimiento, con los que mediremos los resultados. Algunos de ellos podrían ser:

Elevar las ventas en un 20% al finalizar el primer trimestre

Aumentar el número de seguidores en un 30%

Tener listo el sitio de e-commerce en determinada fecha

4. Evaluar resultados y plantear nuevos objetivos

Aquí se revisa qué se cumplió y que no se cumplió. También se analizan las razones para saber cómo podemos mejorar. No es aconsejable ver un resultado global, sino de cada uno de los KPIS y en dado caso, medir el desempeño de cada canal digital. Lo más importante es obtener un aprendizaje y no volver cometer los mismos errores.

La cantidad de información que nos dan las plataformas digitales, nos ayudan a tener un perfil de cliente más acertado, saber qué páginas de nuestro sitio fueron más visitadas, por qué términos de búsqueda nos encontraron y más. En caso de que al interior de la empresa, no haya el suficiente conocimiento sobre marketing digital, será necesario contratar una agencia o consultor externo.

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de cómo aplicar un medio digital a ciertos objetivos de mercadotecnia:



Gráfico EE: Nayelly Tenorio

itzayana.rios@eleconomista.mx