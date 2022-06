El internet y el marketing digital son pilares básicos para la permanencia y crecimiento de los negocios. La prueba máxima de esta afirmación fue la pandemia del Covid-19 que llegó a nuestras vidas en marzo de 2020. Aquellas empresas que supieron digitalizarse pudieron sobrevivir.

A lo largo de los años trabajando en mercadotecnia digital, he platicado con muchas personas que tienen en mente abrir un negocio o que ya cuentan con uno y que no saben cómo llevarlo al mundo del internet... ¿Necesito una “página” web? ¿Subo videos a TikTok? ¿Cómo hago para vender? ¿Cómo cobro? Aunque todo lo anterior depende de muchas variables, en los siguientes párrafos pretendo dar un poco de luz al respecto.

Al implementar una estrategia digital, debemos tomar en cuenta lo siguiente:

¿Qué producto o servicio comercializo?,

¿Dónde se encuentra mi target o público objetivo, qué hábitos tiene?,

¿Qué objetivo pretendo conseguir a través de internet?,

Dar a conocer mi marca,

Consideración entre mis posibles consumidores,

Vender,

Atender dudas o quejas de mis clientes,

Que no me olviden y me vuelvan a comprar,

¿Con qué recursos humanos y materiales cuento?,

¿Cuánto tiempo estoy dispuesto (a) a invertir?,

¿En cuántos meses o años deseo ver resultados?

Desarrollar un sitio web

En un párrafo más arriba coloqué entre comillas la palabra página, que es como la gran mayoría de la gente se refiere a un sitio web. El término correcto es sitio web, que está compuesto por varias páginas.

La ventaja de contar un sitio es que la información publicada no tiene que apegarse a las reglas de Facebook, Instagram o YouTube. El propietario del sitio es responsable de la información que contiene. Independientemente del negocio que se desee digitalizar, contar con un sitio web siempre será una buena opción.

Algunas de las características básicas que debe tener son: que sea responsivo, es decir que se vea correctamente en teléfonos celulares, descripción clara de lo que se trata (¿qué servicio o producto ofrece, en qué país y zona se encuentran?), datos de contacto incluyendo un formulario (¿cómo puedo entrar en comunicación con la empresa?), política para el uso de cookies y datos personales, información original, no copiada de ningún otro sitio, imágenes o fotografías sobre las cuales se tengan derechos (no descargadas sin autorización).

Para desarrollar un sitio web hay dos formas de hacerlo:

1. Recurrir a un diseñador web, programador o agencia experta.

2. Hacerlo uno mismo a través de constructores de sitios (website builders) como pueden ser Weebly, Jimdo, GoDaddy, entre otros.

En cualquiera de los casos, hay que tomar en cuenta que se necesita un dominio (nombre para el sitio; es lo que va entre www y .com) y un hosting (espacio físico donde se almacena la información del sitio). Algunos de los constructores de sitios los ofrecen gratis a cambio de llevar en el dominio su marca.

Dentro de un sitio web es posible agregar las funciones de comercio electrónico y pasarelas de pagos como PayPal. Dentro de este punto, es indispensable pensar cómo se llevará a cabo la logística para entrega de lo comprado. ¿Qué servicio de paquetería usar, cómo calcular los costos de envío, cómo darle a conocer al cliente la ruta de su producto, qué garantías ofrecer?

Una vez que el sitio web esté listo, es necesario implementar una o varias campañas para generar tráfico. Puede ser por medio de SEM (Search Engine Marketing) o SEO (Search Engine Optimization). En el primero se paga por clics, en el segundo se paga por todo el trabajo que requiere para generar contenido de valor.

Vender a través de plataformas

La venta por medio de Mercado Libre, Amazon, Linio, Didi Food, Uber Eats, entre otras, tiene sus ventajas. Ellos se preocupan por toda la logística, son marcas reconocidas en las que el público confía, las personas llegan casi solas a sus sitios o aplicaciones. Por otra parte, las comisiones que cobran son altas y en muchos casos es necesario subir el costo de los productos con el fin de obtener una ganancia redituable.

Redes sociales

Las redes sociales cumplen con la función de crear un puente de comunicación con el público meta. También pueden ser un canal de ventas; en especial pagando por publicidad en ellas. Para tener éxito es necesario ser constante en publicar contenido de interés y que sea original.

No es indispensable publicar diario el contenido, existen varias formas de programarlo. En el caso de Facebook e Instagram se puede hacer desde Creator Studio. Twitter cuenta con TweetDeck. Para estas mismas redes sociales y otras se puede hacer desde Hootsuite o HubSpot (por mencionar las herramientas más famosas).

En cualquiera de los casos, como siempre me decía un ex jefe: “es más fácil usar la tecnología ya creada que inventar una nueva”. En internet existen soluciones para casi cada tipo de negocio y necesidad, algunas gratis y otras de paga. No es necesario descubrir el hilo negro, sino aprender a utilizar las herramientas que se adecuen a cada empresa.

Una correcta estrategia para digitalizar un negocio deberá de apoyarse del análisis de métricas. Medir todo lo que se pueda en internet: tráfico web, seguidores, ventas, engagement, satisfacción del cliente, tiempo de permanencia en determinada página y un sin fin de cosas más. Lo importante es ser disciplinado y constante. Tener propiedades digitales por sí sólo, puede representar un negocio independiente y requiere de mucho trabajo y aprendizaje.

itzayana.rios@eleconomista.mx

rrg