Los emprendedores, las mejores universidades, la tecnología y política fueron los protagonistas de las noticias más leídas del 2016 en El Economista.

En el recuento del año que acaba de terminar hubo noticias que hicieron que el 2016 fuera inolvidable. Las elecciones en EU, el Brexit y la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán marcaron el año, pero los lectores de El Economista eligieron leer sobre emprendimiento universidades, tecnología, recomendaciones y algunos temas coyunturales. Los contenidos más leídos del 2016 en eleconomista.com.mx fueron:

1. Especial de emprendedores

En el 2016 se publicó un especial en la sección de El Empresario en el que algunos emprendedores contaron sus experiencias, motivaciones y la visión del futuro para los que desean iniciar un negocio propio, con el objetivo de comprender a la nueva generación de jóvenes empresarios.

Jimena Pardo (Carrot), Enrique Lomnitz (Isla Urbana), Leticia Gasca (Fuckup Nights), Alberto Padilla (Aventones-Rides) y Claudia de Heredia (Kichink!) respondieron en video por qué se decidieron a emprender un negocio, cómo ayudan a otros emprendedores, cuál ha sido su mayor fracaso, qué les preocupa del futuro, cómo fue el primer día como pequeños empresarios, qué papel tuvo el gobierno en la realización de su proyecto y cuáles son los libros que les recomendarían a las personas que van empezando.

2. Ranking de Universidades 2016

El segundo contenido más leído en El Economista durante el 2016 fue el Ranking de Universidades que realiza AméricaEconomía. Este año se sumó a la lucha por el primer lugar el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), superando al Instituto Politécnico Nacional (IPN), situación que puso a los lectores del periódico a comentar sobre las bondades y área de oportunidad que tiene cada universidad.

El primer lugar del ranking lo ocupó la Universidad Nacional Autónoma de México, aumentando la distancia con el segundo y tercer lugar (22.87 puntos respecto al ITESM y 23.6 puntos respecto al IPN). La sorpresa en el top 10 la dio la Universidad Autónoma de Chapingo, mientras que el ITAM cayó una posición y casi sale de la lista principal.

3. Australia busca profesionistas mexicanos

El Departamento de Migración de Australia actualizó su lista de ocupaciones con alta demanda y según Nicholas Houston, director de VisAustralia, entrevistado por Nelly Toche de El Economista, por primera vez en muchos años, los profesionistas de marketing, diseño gráfico y periodismo con experiencia comprobable podrían tener facilidades para mudarse a Australia.

Australia se encuentra buscando profesionista que quieran habitar las pequeñas poblaciones y no sólo las grandes ciudades como Sidney, por lo que han invertido millones de dólares en Northern Territory, por ejemplo, para atraer gente más joven que pueda tener hijos y se quede allá.

Los cambios en la economía mexicana que se vivieron a lo largo del año generando una inestabilidad, hicieron que muchos mexicanos contemplaran la idea de irse a otro país, tal como pasó en el momento en que Donald Trump ganó las elecciones y el sitio web de migración para Canadá, se colapsara.

4. 7 cosas que cuestan lo mismo que un iPhone 7

En septiembre del 2016, Apple presentó el iPhone 7 con novedades como mejoras en la cámara, resistencia al agua y una nueva entrada para audífonos. Los fans de la manzana tenían altas expectativas con el nuevo smartphone, pero no fueron del todo cumplidas, ya que las novedades no fueron muchas y el cambio de entrada jack de 3.5 mm para conectar los audífonos causaron mucha polémica.

A pesar de que Apple Inc reportara en septiembre la caída de ventas del iPhone por tercer semestre consecutivo, superó el promedio esperado por los analistas. En México se vende el iPhone 7 desde 15,499 pesos y la versión Plus en 18,299, por lo que decidimos hacer una lista de otras opciones que podrías comprar con lo que cuesta el famoso teléfono inteligente, entre las que se encuentran: una bicicleta, una motoneta, un drone, una televisión 4K y otras más.

4. Uber exprime a sus socios

Uber fue uno de los protagonistas del 2016. Entre marchas de taxistas, prohibiciones en algunos países, regulaciones, multas, nacimiento de otros competidores, actualizaciones y tarifas dinámicas, la app sobrevivió gracias a la oferta de un servicio diferente y fuertes acciones de marketing.

Aunque la aplicación ofreció una opción alterna al transporte público y los taxis, los que más se sacrificaron en este negocio, fueron los socios. Se modificaron las tarifas, nacieron UberPool, y UberFood, pero los socios no salieron beneficiados. A partir de los resultados de la calculadora de Rogelio Castillejos, que El Economista puso a disposición de sus lectores en eleconomista.com.mx, se concluyó que un socio que desee una utilidad mensual antes de impuestos de 8,000 pesos deberá tener trabajando su automóvil por lo menos 23 horas diarias.

6. 9 puentes del calendario escolar

La sexta nota más leída en El Economista fue la lista de los días de descanso en el calendario escolar 2016-2017 debido a que se publicó al terminar las vacaciones de verano. Los lectores buscaron cuáles eran los 9 días de asueto del calendario que incorpora 200 días de escuela.

7. ¿Cuál es el mejor proveedor de internet?

El servicio de telecomunicaciones fue un tema importante en el 2016, principalmente por la reforma a las telecomunicaciones, las licitaciones de TV digital, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la fuerte lucha entre los proveedores de Internet.

Los lectores de El Economista se interesaron por conocer al proveedor que les proporcionaría la mejor experiencia para ver Ntflix. Según la velocidad y tipo de conexión de Internet, los más rápidos resultaron ser Axtel Extremo e Izzi, según el servicio de streaming más contratado del mundo.

8. 5 películas sobre economía y finanzas en Netflix

Netflix tuvo un boom el 2016 registrando 86.74 millones de suscriptores en todo el mundo, según la consultora Statista, lo que lo convirtió en el servicio de streaming más contratado con presencia en 130 países y con un plan para producir 600 horas de contenido en este año.

Las recomendaciones que hizo Rodrigo Riquelme en El Economista sobre películas en Netflix relacionadas con economía y finanzas fue uno de los contenidos más leídos del año, contando un poco de las películas que han llegado al cine desde hace varios años basadas en personas y sucesos reales como la película de Martin Scorsese basada en la autobiografía de Jordan Belfort, El Lobo de Wall Street.

9. Destapan otro departamento de Angélica Rivera

Los escándalos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, han hecho una lista interminable. Desde la Casa Blanca, las visitas de Estado con más acompañantes de los que se debería hasta la invitación a Donald Trump para venir a México han influido en la baja aprobación de la ciudadanía y ha causado tanto revuelo que hasta lo llevó a pedir perdón por la casa blanca en julio del 2016.

En agosto, el diario británico The Guardian, destapó otra propiedad de la que hacía uso la primera dama, Angélica Rivera, valuado en más de 2 millones de dólares en Miami, Florida. El costo de la propiedad y las posibles relaciones de Rivera con Grupo Pierdant, un potencial contratista del gobierno federal, hicieron que los mexicanos y medios internacionales volvieran a poner la lupa sobre el desempeño del presiente de México.

10. 7 datos curiosos del código de barras

Los códigos de barras guardan mucha información sobre los productos que muy pocas personas conocen. Después de que en las Elecciones de Estados Unidos resultara ganador el republicano, Donald Trump, los mexicanos comenzaron a compartir en redes sociales y a través de WhatsApp, mensajes en los que se decía que la mejor estrategia para mejorar la economía mexicana y castigar los mensajes de odio de Trump hacia México, era comprar productos mexicanos.

La nota sobre los datos curiosos de los códigos de barras incluye una explicación sobre cómo detectar a través de un número, la procedencia de cualquier producto, generando un alto valor informativo para las personas que desean apoyar a los productores mexicanos y dejar a un lado los productos importados.

11. ¿Por qué se viralizaron los XV años de Rubí?

Los XV años de Rubí es un tema del que se habló a final de año, ya que se hizo viral la invitación en video a la fiesta de 15 años de una chica en San Luis Potosí. Rubí le dio la vuelta a las redes sociales hasta que llegó a los medios internacionales, causado sorpresa para todos por el alcance que puede tener una publicación en redes sociales.

En El Economista se realizó un análisis más profundo para que los lectores comprendieran la importancia de un evento como éste, que no sólo trata de la invitación a una fiesta que viaja por los medios sociales sino un trasfondo que explicaron algunos sociólogos acompañando a los números que obtuvo la publicación de la fiesta realizada el 26 de diciembre.

12. 11 libros que debes leer antes de los 25 años

Leer es uno de los principales intereses de los visitantes de eleconomista.com.mx, por lo que una de las notas que más se leyó en el sitio web, fue sobre once recomendaciones de libros que se deben leer antes de los 25 años, realizado por Laura Irwin.

En el texto enlistamos algunos títulos que son una excelente opción de lectura para los menores de 25 años, pero sin descartar las opciones para las personas que superan esa edad, ya que el gusto por la lectura no depende de la juventud. Además de estas recomendaciones, se hicieron otras más para leer antes de los 35 años.

13. Ataque cibernético

El 21 de agosto del 2016 el mundo digital despertó con la noticia de que no estaban disponibles muchos sitios web como The New York Times, Netflix, Spotify y Twitter. La razón fue un ataque al proveedor de infraestructura de internet, Dyn.

El ataque se propagó principalmente por la Costa Este de Estados Unidos dejando abajo a los grandes de Internet como Reddit, Starbucks, PayPal y CNN. Durante horas no se pudo acceder a los sitios web en el que se vivían temores sin precedentes sobre las ciberamenazas en Estados Unidos, donde los hackers han logrado tener información confidencial de organizaciones políticas y agencias electorales.