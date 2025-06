95% de empresas manufactureras mejoran su eficiencia con Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) generativa no es una promesa futurista para el sector manufacturero sino una realidad que transforma las operaciones industriales a nivel global.

Según un informe de la consultoría digital NTT DATA, 95% de los fabricantes que ya han adoptado esta tecnología afirma que ha mejorado directamente su eficiencia y sus resultados económicos.

La inteligencia artificial generativa es una tecnología que permite a los sistemas crear contenido nuevo y original —como texto, imágenes, diseños o modelos de simulación— a partir de datos existentes.

El documento, titulado Feet on the floor, eyes on AI: Do you have a plan or just a problem?, se basa en una encuesta realizada a 508 líderes de empresas manufactureras en 34 países. La conclusión es contundente: la IA generativa está generando impactos positivos en productividad, innovación, sostenibilidad y toma de decisiones. El reto ahora es su implementación responsable y escalable.

La mayoría de los fabricantes (64%) considera que la IA generativa es una tecnología que puede cambiar las reglas del juego. De hecho, el nivel de satisfacción con los proyectos de IA generativa aumentó 79% en solo un año, lo que refleja una maduración significativa en su evaluación e integración.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de una empresa aeroespacial que, con apoyo de NTT DATA, identificó 296 casos de uso de IA generativa. Esta estrategia tiene el potencial de generar hasta 60 millones de dólares anuales en ingresos adicionales.

Experimentos piloto

Nueve de cada diez fabricantes están cansados de los experimentos piloto y buscan resultados concretos. Las organizaciones más avanzadas ya están utilizando IA generativa en procesos clave como:

Gestión de inventarios y cadena de suministro, con previsiones de demanda más precisas.

Control de calidad, mediante detección de defectos y análisis de causa raíz.

Automatización de procesos, incluyendo mantenimiento predictivo y robótica mejorada.

Formación personalizada, con documentos operativos automatizados y soporte en el trabajo.

Además, más de 95% reconoce que es crucial contar con soluciones que hayan demostrado escalabilidad para alcanzar beneficios sostenidos en el tiempo.

Cuellos de botella

A pesar del entusiasmo, los fabricantes enfrentan retos estructurales. Por ejemplo, 92% identifica la antigüedad de sus infraestructuras como un obstáculo serio para escalar las iniciativas de IA generativa, aunque menos de la mitad ha evaluado su nivel de preparación.

La ciberseguridad es otra preocupación. El 88% teme los riesgos relacionados con la IA generativa, pero apenas 18% de los CISO (Chief Information Security Officers) considera que su organización cuenta con marcos adecuados de protección.

En cuanto al talento, dos tercios de las empresas admiten que sus plantillas no están preparadas para trabajar con esta tecnología. Solo la mitad está invirtiendo activamente en programas de formación.

Aunque 81% considera que es muy importante tener capacidades internas para desarrollar estrategias de IA, solo 44% está totalmente de acuerdo en que sus equipos de TI y operaciones colaboran eficazmente en este tema.

Estrategia y ética

La integración de la IA generativa no puede abordarse solo desde lo tecnológico. Según el informe, 99% de los directivos considera importante que sus organizaciones cuenten con consejos estratégicos para equilibrar innovación y responsabilidad.

Sin embargo, solo 47% asegura tener marcos sólidos que equilibren riesgo y valor, y apenas 45% revisa de forma periódica el impacto de estas tecnologías en la experiencia del usuario.

La brecha entre ambición e implementación responsable es clara. El 76% de las empresas no tiene aún una política formal de uso de IA generativa por parte de sus empleados.

