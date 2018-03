A pesar de los terribles acontecimientos internacionales que le han quitado la vida a miles de personas y han desplazado a muchas más, este 2016 fue un año en el que los avances tecnológicos se hicieron presentes en la vida de muchos seres humanos. La forma en la que nos transportamos, cómo observamos el espacio exterior y cómo nos relacionamos con las máquinas que hemos inventado son sólo algunos de los avances que vimos a lo largo de este año.

El sitio web CNET publicó una lista de los avances en ciencia y tecnología que definieron al 2016 como un parteaguas en estas áreas. La edición de genes humanos que podría acarrear la desaparición de enfermedades como el cáncer y la epilepsia; un plan para llevar una colonia de 1 millón de seres humanos a Marte; el proyecto para viajar en autos voladores al estilo de los Supersónicos; la aparición de una tecnología que promete transformar a la industria financiera y el desarrollo cada vez más acelerado de la Inteligencia Artificial en los campos del aprendizaje de las máquinas y el aprendizaje profundo, con las cinco tecnologías con las que este año que termina definió el futuro.

1. Edición de genes humanos

Puede ser que este sea el descubrimiento científico que mayores aplicaciones tendrá en el futuro. La técnica CRISPR / Cas9 es una nueva forma de editar genes de forma tan sencilla que, de acuerdo con CNET, se puede hacer en casa con un kit de 150 dólares. El ex director ejecutivo de Apple, que se ha dedicado en los últimos años a realizar inversiones en las áreas del desarrollo de la salud, ha afirmado que mediante la mezcla de tecnologías como el CRISPR y el aprendizaje de las máquinas muchas enfermedades como el cáncer y la demencia serán erradicadas en las próximas décadas. "La posibilidad de regenerar órganos, de encontrar maneras para que las personas ciegas pueden ver y para que las personas sordas puedan oír, será cada vez más viable", explicó el inversionista. Para Sculley no es una locura pensar que las personas vivirán más de 125 años en un futuro no muy lejano.

2. La conquista del espacio

Nuestro conocimiento del espacio se expandió considerablemente en este 2016. Tuvimos la oportunidad de contemplar al planeta más grande en muchos años. El planeta Próxima B es el planeta más cercano fuera del Sistema Solar que podría ser habitable. Los científicos planean enviar una cápsula de exploración a este planeta lo más pronto posible. Pero en realidad el evento que puso al 2016 como un referente en el área del descubrimiento aeroespacial fue el anuncio del CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk, acerca de su plan para llevar una colonia humana a Marte en el 2024. La primera etapa de este proyecto será enviar una nave a este planeta en el 2018.

3. Autos voladores

¿Recuerdas los autos voladores de la película Volver al futuro? Pues en este 2016 la empresa de transporte privado más grande del mundo Uber anunció su proyecto para lanzar un servicio de autos con desplazamiento y aterrizaje vertical autónomos (VTOL, por su sigla en inglés) en un futuro no muy lejano. De acuerdo con el CPO de Uber, Jeff Holden, "a largo plazo, los VTOL serán una forma asequible de transporte diario para las personas, incluso menos costoso que poseer un automóvil". Otro de los avances tecnológicos más sorprendentes del 2016 también fue presentado por Elon Musk, quien pareciera ser el visionario más importante de la década, y se trata del Hyperloop, un tren futurista basado en un Sistema de Tránsito de Alta Velocidad (VHST, por su sigla en inglés) propuesto en 1972, el cual combina un tren de levitación magnética y un tubo de transporte de baja presión. De acuerdo con CNET, este transporte modificará radicalmente la forma en la que nos moveremos en el futuro.

4. Las cadenas de bloques inundan todo

Los robots y las máquinas inteligentes han traído a la realidad en los últimos años fantasías que sólo podían ser imaginadas en las películas y los libros de ciencia ficción. Pero la tecnología que seguramente no conoces pero que revolucionará prácticamente todas las ramas de las industrias, las finanzas y el aprendizaje es el Blockchain o cadena de bloques, el cual se trata de una base de datos compartida que funciona como un libro exacto para el registro de operaciones de cualquier tipo el cual no puede ser manipulado debido a que una misma copia se guarda en distintos bloques. La moneda bitcoin comenzó a funcionar con este sistema, lo que impide que haya equivocaciones en cualquier transacción. Esta tecnología podrá ser aplicada en áreas como la medicina y las finanzas internacionales, e incluso, Wall Street, el centro financiero más importante del mundo, está comenzando a utilizarla.

5. Por supuesto, Inteligencia Artificial

El 2016 fue un años decisivo para la Inteligencia Artificial. Fue en este año cuando el programa de deep learning o aprendizaje profundo creado por Google, Alpha Go, venció al campeón mundial de Go, uno de los juegos más complicados de entender debido a las infinitas posibilidades de resolución que presenta. Otros algoritmos y programas computacionales también se hicieron presentes este año, como el último desarrollo del traductor de Google que ahora, gracias al reconocimiento visual, puede traducir cualquier palabra de cualquier idioma mediante una imagen en tiempo real. Los asistentes personales de Google, Amazon y Apple también tuvieron mejoras importantes que seguramente serán un precedente para los próximos años.

