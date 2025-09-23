Tasas de Cetes a la baja ante posible recorte de tasa del Banxico

Las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) operaron a la baja de acuerdo con los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales de Banco de México (Banxico), en línea con las expectativas de un posible recorte a la tasa de referencia en su reunión de política monetaria de este jueves.

La tasa del Cete a 28 días se ubicó en 7.20%, disminuyendo 0.05 por ciento. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos, con una demanda por este instrumento fue de 2.60 veces el monto colocado. Con este resultado la tasa de interés del Cete a 28 día hila su segunda subasta a la baja y se ubica en niveles no vistos desde 2022.

El Banxico también colocó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.50%, un descenso de 0.03 puntos porcentuales frente a la última emisión, y una demanda 3.92 veces.

La subasta ocurre dos días antes de la reunión de política monetaria de Banxico, en la que los inversionistas descuentan que los miembros de la Junta de Gobierno del banco central aplicarán otro recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia, con lo que el costo del dinero pasaría de 7.75% a 7.50 por ciento.

De confirmarse el ajuste, sería el tercer recorte consecutivo en lo que va del 2025, lo que refuerza la expectativa de que las tasas continúen descendiendo hacia finales del año.

Además, se subastaron Cetes a 175 días, por un monto de 14,600 millones de pesos a una tasa de 7.57%, una disminución de 0.09% respecto de la última emisión, y una demanda de 3.07 veces el monto ofertado.