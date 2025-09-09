Tasa de Cetes a 28 días se mantiene sin cambios en la subasta semanal

Las tasas de los papeles gubernamentales operaron mayormente a la baja, de acuerdo con los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales de Banco de México (Banxico), en línea con las expectativas de una posible baja en la tasa de referencia en su próxima reunión de política monetaria.

La tasa del Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 28 días, se ubicó en 7.35%, manteniéndose sin cambios, luego de un incremento de 8 puntos base la semana anterior. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos. La demanda por este instrumento fue de 3.50 veces el monto colocado.

El banco central también colocó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.59%, un descenso de 0.03% frente a la última emisión, y una demanda 3.40 veces.

De acuerdo con datos de Monex Casa de Bolsa, en lo que va del presente año la tasa del Cete de 28 días ha bajado 2.39%, mientras que la del papel a 91 días ha bajado 2.20 por ciento.

La subasta ocurre luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación repuntó en agosto ubicándose en 3.57%, a tasa anual, manteniéndose por segundo mes consecutivo dentro del rango objetivo del Banco de México de 3% +/- 1 punto porcentual.

Los inversionistas siguen esperando que la tasa de referencia nacional baje un cuarto de punto en la próxima reunión de política monetaria del banco central el 25 de septiembre, pasando de 7.75% hasta ubicarse en 7.50 por ciento.

Además, se subastaron Cetes a 175 días, por un monto de 14,200 millones de pesos a una tasa de 7.69%, una disminución de 0.04%, y una demanda de 2.80 veces.

También se subastaron Udibonos a 20 años, por 6,830.13 millones de pesos, a una tasa de 4.75%, una disminución de 0.14% frente a la emisión anterior, con una demanda de 2.68 veces el monto subastado.