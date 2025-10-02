Santander México elimina comisión en transferencias internacionales desde su App

A partir de este jueves, los clientes de Santander México podrán realizar transferencias internacionales desde la aplicación del banco, sin pagar comisión alguna.

La institución financiera anunció que elimina por completo la comisión en transferencias internacionales desde la App, convirtiéndose en el primer banco en México en ofrecer este beneficio.

No obstante, aclaró, la institución receptora podría aplicar cargos.

De acuerdo con Santander, con esta iniciativa elimina por completo la tarifa de 15 dólares por envío, y libera de comisiones a sus clientes que requieren enviar recursos por negocios, a familiares, en emergencias o para cubrir pagos o necesidades en el extranjero.

El servicio, detalló, está disponible las 24 horas, los siete días de la semana y aplica para siete divisas: dólar estadounidense (USD), euro (EUR), libra esterlina (GBP), franco suizo (CHF), corona sueca (SEK), yen japonés (JPY) y dólar canadiense (CAD), sin monto mínimo de operación o número de transacciones y con un proceso ágil en tres pasos.

El banco resaltó que se trata de operaciones entre cuentas, que son diferentes a los envíos en efectivo como son las remesas.

En automático

Santander explicó que para ello, los clientes no necesitan hacer ningún trámite, por lo que el beneficio es automático para todos los usuarios de la aplicación del banco.

Precisó que basta con ingresar los datos del beneficiario (código SWIFT o ABA, número de cuenta e información básica), elegir el monto y confirmar. En el caso de envíos de dólares a Estados Unidos, se requerirá del Wire Transfer Number.

Todo, apuntó, bajo los más altos estándares de seguridad y cifrado, cumpliendo con la regulación mexicana e internacional.

Transformando el servicio

Felipe García Ascencio, director general de Banco Santander México, expresó que con esta opción, la institución está transformando este servicio.

“Primero, abriendo las transferencias de este tipo directamente desde la App, facilitando a nuestros clientes sus operaciones, y ahora quitando por completo la comisión. Es nuestra forma de dar un impulso decidido a nuestros clientes con necesidades internacionales”, escribió en la red social LinkedIn.

Entorno cada vez más global

“Hemos dado un paso estratégico al ser la primera institución en eliminar por completo las comisiones en las transferencias internacionales, con lo que acompañamos las operaciones de nuestros clientes, en un claro reconocimiento al entorno cada vez más global de los usuarios de los servicios financieros. Con ello, hemos liberado millones de dólares al año para nuestros clientes”, dijo Gerardo Vargas, responsable del dominio de FX en Banco Santander México.

Agregó: “esta innovación reafirma a Santander como líder en transferencias internacionales y como el banco que marca la diferencia en México, llevando la experiencia a un nivel sin fronteras”.