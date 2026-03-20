Con nuevos jugadores se puede hacer una diferencia en inclusión financiera: Neri Tollardo, Plata

Con la llegada de nuevos jugadores digitales al sector bancario, se puede lograr una mayor inclusión financiera, sí, pero también quitarle parte del mercado a las entidades tradicionales en algunos segmentos y hacerlo más grande, considera Neri Tollardo, director general de Plata.

Plata tiene apenas unas semanas de haber recibido autorización para iniciar operaciones como banco en México, algo que su director general y cofundador espera ocurra en breve.

Con su tarjeta de crédito, Platacard, con la que han funcionado hasta ahora y desde hace casi cuatro años que iniciaron su proceso en el país, suman alrededor de 3 millones de usuarios, lo cual espera se multiplique.

“Realmente se puede hacer una diferencia en la parte de inclusión financiera y de crear un mercado más grande. En nuestro caso, por ejemplo, casi 20% de tarjetas de crédito que emitimos cada mes es a clientes que no tienen historial crediticio”, señala.

En entrevista comenta que, por un lado, hay una oportunidad de mejorar la experiencia para los clientes que ya están bancarizados.

“Porque hay bancos grandes que probablemente no tenían incentivos para mejorar mucho su experiencia de usuario, para mejorar su servicio al cliente y claramente la competencia que hay, que ha llegado en los últimos años, está despertando un poco a los bancos tradicionales”, dice.

Pero además, con los modelos digitales, con costos más bajos y con más agilidad, la competencia está haciendo más grande el mercado y dando más productos a la parte no bancarizada.

“Con más licencias y con la posibilidad de dar varios productos, incluidos transaccionales y de captación, realmente se puede hacer una diferencia en la parte de inclusión financiera y de crear un mercado más grande”.

Pymes, dentro de las oportunidades

De acuerdo con Neri Tollardo, una vez que Plata inicie operaciones como banco, ampliará la oferta de productos a la población y además de crédito, tendrán cuentas e inversiones, por mencionar sólo algunos. De momento, dice, están enfocados en el segmento de consumo.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de, más adelante, atender el segmento de pequeñas y medianas empresas (pymes), dado que considera que se trata de un mercado muy interesante.

“Porque no hay tantos jugadores como los hay en la banca de consumo, y claramente también hay una sinergia, porque muchas personas que tienen su producto personal son personas físicas con actividades empresariales que necesitan productos también para su negocio”, refiere.

Agrega: “entonces no está en el corto plazo, pero es una de las muchas oportunidades que hay en el mercado”.

El CEO de Plata señala que, a mediano plazo, quieren tener muchos mpas clientes que ahora. “Claramente podemos ampliar significativamente nuestra base de clientes”.