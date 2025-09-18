Noruega recorta su tasa de interés hasta el 4% y prevé una menor relajación en el futuro

El Banco Central de Noruega recortó este jueves su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 4%, tal y como se esperaba, y afirmó que tiene previsto volver a recortarlo en los próximos 12 meses, aunque no tanto como había previsto.

El Comité de Política Monetaria había considerado la posibilidad de mantener sin cambios el tipo de interés oficial este jueves, pero llegó a la conclusión unánime de que ahora era apropiado un recorte, añadió.

La corona noruega ganaba un 0.5%, hasta las 11.56 unidades frente al euro, desde 11.62 justo antes del anuncio.

El Norges Bank dijo que los datos desde junio indicaban que había poca capacidad excedentaria en la economía noruega y que la inflación podría mantenerse alta durante algo más de lo previsto.

"Por lo tanto, es probable que no reduzcamos el tipo de interés oficial tan rápidamente como se había previsto antes del verano", dijo la gobernadora Ida Wolden Bache en un comunicado.

Las nuevas previsiones del banco sugieren un recorte de tipos al año en los próximos tres años.

"El Comité no se ha pronunciado sobre la próxima reunión en la que podría recortar los tipos", dijo Bache en rueda de prensa.

En una decisión sorpresa, el Norges Bank recortó su tipo de interés oficial en junio en 25 puntos básicos, hasta el 4.25%, la primera reducción en más de cinco años, y dijo el mes pasado que planeaba recortar de nuevo los costes de endeudamiento este año por el descenso de los precios al consumo.

Pero los últimos datos muestran un aumento de la inflación subyacente en agosto y que la economía creció más de lo previsto en el primer semestre del año, mientras que una encuesta empresarial del banco central indica una perspectiva positiva para el crecimiento y la inversión, lo que lleva a algunos a cuestionar la necesidad de recortes inmediatos de los tipos.

El banco reiteró el alto nivel de incertidumbre existente sobre la evolución económica futura, y dijo que había prestado "especial atención" a lo que denominó "el impredecible marco de cooperación y comercio internacional".

"Esto crea incertidumbre sobre las perspectivas de inflación y crecimiento tanto para la economía noruega como para la internacional", afirmó.