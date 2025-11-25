México vive una triple crisis ambiental y los impuestos verdes pueden contribuir a mitigarla

México actualmente vive una triple crisis ambiental y hay varios impuestos que ya existen en el sistema fiscal de nuestro país que, con algunas modificaciones, podrían contribuir a mitigarla, dijeron especialistas de la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF).

Durante la presentación del cuadernillo “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas”, elaborado por la AJF, especialistas aseguraron que la crisis ambiental que atraviesa México se da por tres frentes: crisis por los impactos del cambio climático, por la contaminación y por la pérdida de biodiversidad.

Ante este escenario, Sophia Appl, coordinadora técnica en la AJF, destacó que los impuestos pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, esto al desincentivar actividades o prácticas contaminantes y con ello recaudar fondos para atender sus consecuencias.

La AJF ubica tres tipos de impuestos ya existentes en México que no necesariamente son verdes pero que tienen el potencial de contribuir al cuidado del medio ambiente: impuestos al carbono, enfocados al sector transporte y vinculados a la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad.

Appl recalcó que el problema del estado actual de estos impuestos es que no existe claridad sobre el destino de los recursos recaudados, pues van a una bolsa común sin la certeza de que se utilizan para proteger el medio ambiente o a mitigar las actividades contaminantes que están gravando.

De ahí que la AJF presente en el cuadernillo 16 propuestas que buscan incrementar la capacidad de instrumentos fiscales existentes de contribuir a la mitigación de las tres crisis ambientales; complementarlos y, de esa forma, desincentivar actividades y tecnologías dañinas, así como fortalecer el presupuesto para el medio ambiente.

¿Qué se propone?

Entre las propuestas está, por ejemplo, cobrar a los jets privados derechos adicionales a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), así como cobrar tarifas especiales y más cerca a los estándares internacionales por el uso y anclaje de yates, especialmente en puertos de turismo de lujo como Los Cabos.

Diego Merla, coordinador de estrategia de justicia fiscal de Oxfam México, recalcó que para hablar de mayor justicia ambiental es necesario también hablar de las desigualdades ambientales que hay en nuestro país.

En ese sentido, aseguró que el 1% más rico de México contamina tanto como el 80% más pobre, mientras que el 0.1% contamina tanto como el 40% más pobre.

“Las inversiones de los tres mexicanos más ricos contaminan tanto como las 17 millones de personas más pobres. ¿Qué consumen estos tres mexicanos más ricos? Autos de lujo, joyería (…) pero también jets y yates”, dijo Diego Merla.

El afirmó que un jet privado contamina en un hora de vuelo lo que un mexicano promedio contamina al año, de ahí que sea necesario cobrarle derechos adicionales a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Mientras que en el caso de los yates privados, la AJF aseguró que un mega yate puede generar en un año una huella de carbono equivalente a la de 1,400 personas, lo que aunado al hecho de que actualmente México es uno de los países que menos cobran por su uso, hace necesario discutir la propuesta de cobrarles tarifas especiales.

Por su parte, Arabel Alí, analista de políticas climáticas, recordó que la semana pasada México fue a la COP 30 y ahí refrendó su compromiso de reducir en 35% las emisiones de efecto invernadero para el 2030.

Impuestos al tráfico

Otra de las propuestas de la AJF es seguir el ejemplo de otras ciudades como Singapur, Estocolmo, Londres y Milán que han implementado cargos por congestión vehicular y así han podido reducir el tráfico y mejorar el transporte público.

También se propone crear una Ley General de Tenencia para que todos los estados cobren este impuesto subnacional y rediseñar este impuesto de tal manera que se cobre más no solo a los autos que más valen, sino a los que más contaminan.

En el cuadernillo igualmente se propone aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al carbono de los 3.5 dólares por tonelada de CO2 que se cobra actualmente a entre 40 y 185 dólares por tonelada.