México se posiciona en el top 10 de países con retorno financiero: OCDE

Tras los ajustes en las tasas de referencia de los bancos centrales a nivel global, México destacó entre las economías que pagan premios más altos a la inversión financiera.

En el país la tasa de retorno financiero en términos reales se ubicó en 4.04%, según cifras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Este nivel de rendimiento a la inversión fue el sexto más alto en el ranking realizado por la OCDE.

En la primera posición, y con amplia ventaja, se ubicó Brasil que tuvo una tasa de rendimiento real de 9.39% y le siguió Rusia con un nivel de 8.23 por ciento.

El top cinco de países con mayor premio a la inversión financiera —y por encima de México— lo completaron Turquía, Qatar y Costa Rica.

La tasa de retorno es una métrica fundamental en el mundo de las finanzas que permite evaluar la rentabilidad de una inversión.