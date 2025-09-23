Lectura 1:00 min
México se posiciona en el top 10 de países con retorno financiero: OCDE
México se ubicó en la sexta posición en el ranking de la OCDE que evalúa los países que más premian la inversión financiera. La tasa de retorno en términos reales se ubicó en un nivel de 4.04 por ciento.
Tras los ajustes en las tasas de referencia de los bancos centrales a nivel global, México destacó entre las economías que pagan premios más altos a la inversión financiera.
En el país la tasa de retorno financiero en términos reales se ubicó en 4.04%, según cifras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Este nivel de rendimiento a la inversión fue el sexto más alto en el ranking realizado por la OCDE.
En la primera posición, y con amplia ventaja, se ubicó Brasil que tuvo una tasa de rendimiento real de 9.39% y le siguió Rusia con un nivel de 8.23 por ciento.
El top cinco de países con mayor premio a la inversión financiera —y por encima de México— lo completaron Turquía, Qatar y Costa Rica.
La tasa de retorno es una métrica fundamental en el mundo de las finanzas que permite evaluar la rentabilidad de una inversión.