México experimenta una acelerada adopción de pagos digitales

La adopción de medios de pago digitales en México se ha acelerado durante los últimos años, la tendencia es impulsada por la entrada de nuevos actores que han sabido responder a las demandas del mercado, el fortalecimiento de la infraestructura de pagos y una creciente digitalización. Así lo señala la décima edición del Global Payments Report (GPR), elaborado por la firma global de pagos Worldpay.

Uno de los cambios más notables ha sido el crecimiento en el uso de billeteras digitales. Su participación en el valor de las transacciones de comercio electrónico se ha cuadruplicado, pasando de 6% en 2014 a 28% en el 2024. Además, se estima que este tipo de pagos alcanzará 37% del total en línea para el año 2030.

“México tiene cierta ventaja frente a otros países, su adopción de los pagos digitales ocurrió un poco más tarde, lo que le ha permitido saltarse algunas etapas intermedias y avanzar directamente hacia soluciones más modernas. Así, ha pasado de una adopción relativamente baja a alinearse con estándares globales, como el uso de tarjetas de crédito, pagos sin contacto y billeteras digitales, tecnologías que en otros mercados aún están en proceso de adopción”, señaló Juan Pablo D'Antiochia, gerente general de Worldpay.

A pesar de la adopción de las billeteras digitales, las tarjetas de crédito siguen siendo el método de pago más utilizado para compras por internet, con una participación de 34% del valor total en 2024. En tanto, las tarjetas de débito representaron 20% del gasto en línea y el 24% en tiendas físicas durante el mismo periodo.

En contraste, el uso de efectivo ha comenzado a retroceder, aunque sigue siendo dominante en ciertas situaciones. De acuerdo con datos oficiales al 2024, en compras iguales o menores a 500 pesos, 85% de la población en México aún opta por pagar en efectivo; sin embargo, esta cifra representa una disminución de 5.1 puntos porcentuales con respecto al 2021.

Según el informe de Worldpay, el valor de las transacciones en puntos de venta realizadas en efectivo pasó de 76% en el 2014 a 35% en el 2024. Y se tiene una proyección de que el uso de efectivo se reduzca a 31% para el 2030. Para D'Antiochia, estos datos reflejan un cambio cultural en México respecto al uso de pagos digitales.

“No se trata de un mercado atrasado en cuanto a la disponibilidad de medios de pago digitales. El reto ha sido más bien cultural, relacionado con la adopción. Las herramientas han estado disponibles desde hace tiempo; la diferencia radicaba en cuánta gente las usaba en comparación con otros países. Pero la infraestructura ya estaba allí”, afirmó.

Nuevos jugadores han sido clave

Por otra parte, D'Antiochia señaló que la entrada de nuevos jugadores al sector financiero mexicano ha sido clave para acelerar la adopción de pagos digitales, especialmente con la llegada de fintechs latinoamericanas y mexicanas que han sabido adaptarse a las necesidades locales.

“Ninguna fintech ha inventado algo que no estuviera ya disponible en el mercado. Lo que hicieron fue hacerlo accesible para un segmento de consumidores que, por distintas razones, no lo utilizaba. Ya fuera porque los bancos tradicionales no se ajustaban a su perfil, o porque los productos eran demasiado complejos. Las fintechs lograron eliminar esa capa de complejidad y atender nichos que históricamente habían sido desatendidos por la banca tradicional”, explicó.