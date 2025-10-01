México tiene 13 proyectos aprobados por el Fondo Verde para el Clima de la ONU; en 2017 había 1: SHCP

México tiene 13 proyectos aprobados por el Fondo Verde para el Clima de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por un monto total de 150 millones de dólares, destacó María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

Durante la inauguración del evento Finanzas Sostenibles MX25, organizado por el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, la funcionaria recordó que en 2017, nuestro país apenas tenía un proyecto aprobado por el Fondo Verde de Naciones Unidas.

Detalló que hay dos proyectos en los estados: uno que busca incrementar la resiliencia climática para familias rurales indígenas en ocho estados (Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala).

Y por el otro lado también un proyecto lanzado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para crear capacidades en políticas de adaptación climática.

Por su parte, la directora de relación con inversionistas de Pemex, Cristina Arista, dijo que el hecho de que la empresa petrolera estatal ya haya participado en iniciativas de sostenibilidad, “nos han posicionado de una manera más fuerte” entre los inversionistas.

“Lo cual permite que cuando es necesario que vayamos a los mercados, contemos con su confianza con su participación, que al final del día es lo que sustenta la operación futura de la empresa”, explicó Arista.