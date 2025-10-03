Grupo México presenta oferta para adquirir 100% de Banamex

Grupo México informó la tarde de este viernes que realizó una oferta vinculante, con términos más atractivos para Citi, hasta por el 100% de Grupo Financiero Banamex.

Apenas la semana pasada se anunció que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, llegó a un acuerdo con Citi para adquirir el 25% de Banamex. Incluso encabezó una conferencia en las instalaciones del banco, anunció sus planes y aseguró que no buscarÍa tener una participación mayor.

Se respetarían derechos minoritarios de Chico Pardo, si decide mantener inversión

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México detalló que con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano.

La propuesta, abundó, es adquirir hasta el 100% de la institución con base en los siguientes valores: por el 25% del capital, un múltiplo de 0.85x Valor Libro (VL); y por el 75% restante, un múltiplo de 0.80x VL.

Precisó que en caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75% a un múltiplo de 0.80x VL.

“Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, destacó el grupo que encabeza Germán Larrea.

Banamex podría recuperar su potencial

De acuerdo con el comunicado de Grupo México, esta oferta colocaría al Banco Nacional de México y sus afiliadas (o subsidiarias) bajo el control de Grupo México, con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas del país.

“De ser aceptada por Citi, esta oferta estará sujeta a las aprobaciones correspondientes; una vez que Banamex se encuentre regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas, podrá recuperar su potencial competitivo en nuestro sistema financiero y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de nuestro país”, expuso.

Prioridades

Grupo México —que en un inicio ya había mostrado interés en comprar Banamex—, resaltó que entre las prioridades de la oferta destaca la de cuidar la plantilla laboral del banco, así como conservar y aprovechar la sólida experiencia de su equipo directivo, asegurando una transición que dé plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes.

Añadió que si bien la oferta contempla que Grupo México adquiera hasta el 100% de Banamex y el control accionario, se prevé que en el futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos.

Con esa visión, detalló, se ha incluido la opción dentro de dicha oferta de que Fernando Chico Pardo y familia puedan participar con el 25% del capital.

De igual forma, Grupo México aseguró que mantendría en México y acrecentaría la amplia colección de arte mexicano del banco, y preservaría los edificios coloniales que forman parte del valioso legado cultural.

“La oferta de Grupo México se encuadra en su inquebrantable confianza en el presente y futuro de nuestro país, confianza que se expresa cada año en inversiones a largo plazo, nuevos proyectos y diversificación de objetivos”, enfatizó.

Destacó que en la actualidad, Grupo México es la compañía de mayor valor de capitalización en el mercado de valores, una de las más bursátiles, así como la segunda con el mayor pago de impuestos y la empresa que más PTU paga en México.