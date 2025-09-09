Gobierno plantea que tres cuartas partes de cuotas pagadas por los bancos al IPAB no sean deducibles

Tal y como lo adelantó el viernes la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el Paquete Económico 2026 presentado la noche de este lunes se plantea que las cuotas que los bancos pagan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), no sean deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Se propone establecer que no sean deducibles las tres cuartas partes de las cuotas pagadas al IPAB por las instituciones de banca múltiple”, se lee en los Criterios Generales de Política Económica 2026 en la parte de Política de Ingresos Presupuestarios.

El documento destaca que con el objeto de evitar abusos que disminuyen la base de los impuestos a pagar de personas físicas y morales y que generan prácticas de elusión fiscal, se proponen medidas de actualización de ciertos mecanismos de deducción de impuestos que llevan a cabo algunos bancos.

“Entre las medidas (fiscales) se establece que no serán deducibles las tres cuartas partes pagadas al IPAB por las instituciones de banca múltiple”, mencionó el secretario de Hacienda, Édgar Amador, en el marco de la entrega del documento al Legislativo.

Medida justa: Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que esta propuesta parece justa.

“¿Por qué no lo hicieron antes? Desde que surgió el IPAB ¿Por qué hasta hoy se ha dado a conocer que los bancos deducían los pagos al IPAB del rescate que seguimos pagando todos los mexicano?”, cuestionó.

Agregó: “no sé qué cantidad sea, voy a leer con cuidado este documento y vamos a actuar de manera coherente”.

Se espera recuperar 10,000 millones de pesos

El viernes pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó, en su conferencia matutina, que esta propuesta vendría incluida en el Paquete Económico 2026 presentado este lunes.

Ahí, recordó que la deuda del rescate bancario, que era privada, se convirtió en pública, y reveló que las cuotas que los bancos pagan al IPAB, las deducían de impuestos, pero mencionó que a partir del próximo año, ya no será posible.

En este sentido, comentó que lo que se podría recuperar por este concepto son alrededor de 10,000 millones de pesos.

La mandataria refirió que es un tema que ya había platicado con algunos representantes de los bancos, y confió en que habrá cooperación del sector.

“Es algo que incluso con algunos de los dueños de los bancos lo platiqué en su momento, pero creo que es justo que no haya esta deducción, entonces ya viene planteada en la Ley de Ingresos, yo creo que van a cooperar todos los bancos, van a estar de acuerdo”, expuso el viernes la mandataria.