FinCEN pedirá informes de operaciones con divisas en Arizona, California y Texas

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva Orden de Identificación Geográfica (GTO, por su sigla en inglés) dirigida a frenar operaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas en la frontera suroeste del país.

Según un comunicado publicado este lunes, la medida que entra en vigor el 10 de septiembre del 2025 y se extenderá hasta marzo del 2026, obliga a empresas de servicios financieros en zonas específicas a presentar reportes de transacciones de divisas, por operaciones en efectivo entre 1,000 y 10,000 dólares.

Los sitios incluidos en la orden abarcan condados y códigos postales considerados estratégicos por las autoridades debido a la operación de redes asociadas con cárteles de la droga, entre ellos los condados de Santa Cruz y Yuma en Arizona; el condado de Imperial y de San Diego en California y los condados de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb en Texas

“La FinCEN está profundamente enfocada en combatir a los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste que representan riesgos significativos tanto para el sistema financiero estadounidense como para la salud pública”, declaró la directora de la FinCEN, Andrea Gacki.

El Tesoro subrayó que los reportes generados permitirán reforzar investigaciones contra poderosas redes ilícitas que no solo afectan al sistema financiero de Estados Unidos, sino que están vinculadas con el tráfico de drogas letales hacia el país.

“Los informes generados por esta Orden de Orientación Geográfica seguirán ayudando a las fuerzas del orden a investigar poderosas redes ilícitas que operan a lo largo de la frontera suroeste y más allá”, indicó Gacki.

La medida se enmarca en las acciones de la administración Trump que, desde enero, incluyó la designación de seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. “Combatir los cárteles de la droga y detener el flujo de drogas letales hacia EU es una de las principales prioridades de la Administración”.

