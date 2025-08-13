El “Coyote Digital” acapara 60% de fondos fraudulentos

En el ecosistema cripto de México, un nuevo perfil de estafador está tomando protagonismo: el “Coyote Digital”, nombrado así por guiar a sus víctimas por el camino falso de supuestas inversiones y oportunidades digitales, valiéndose de Inteligencia Artificial (IA) para construir un entorno de confianza aparente y robar activos digitales, de acuerdo con una investigación de la firma de análisis en cripto, Chainalisys.

Según Chainalysis, el impacto es alarmante, debido a que 60% de los fondos enviados a carteras fraudulentas proviene de estafas potenciadas por IA. Estas operaciones no dependen de un solo método, sino de un ecosistema de engaños que incluyen desde falsificaciones de rostros conocidas como deepfakes, correos o mensajes engañosos nombrados como phishing, hasta herramientas de inversión falsas y clonación de voz.

A diferencia de los fraudes en línea tradicionales, el “Coyote Digital” opera con modelos de aprendizaje automático capaces de analizar muchos datos, identificar patrones de comportamiento de usuarios, producir mensajes y entornos falsos a medida. Esto le permite ejecutar miles de estafas simultáneas, adaptadas al perfil de cada objetivo, con un nivel de realismo que complica su detección.

De acuerdo con la firma de análisis, el uso de IA ofrece al “Coyote Digital” tres armas principales que potencian su capacidad de operar y engañar a gran escala.

En primer lugar, está la escalabilidad. La segunda ventaja es la credibilidad. Los mensajes, imágenes y videos generados por IA imitan la comunicación humana de forma tan realista que incrementan la confianza de la víctima, haciendo más difícil detectar el engaño.

Finalmente, la automatización permite que los procesos fraudulentos se ejecuten sin intervención constante. Incluso mientras el delincuente está inactivo, sus sistemas pueden seguir enviando mensajes, creando contenido falso y gestionando interacciones con posibles víctimas.

“Ahora es más importante que nunca prevenir actividades ilícitas como el fraude y las estafas impulsadas por la Inteligencia Artificial antes de que se produzcan. Para contrarrestar el aumento de las estafas criptográficas asistidas por la Inteligencia Artificial, los investigadores están recurriendo a técnicas de detección avanzadas que van más allá de los filtros tradicionales”, afirmó Carlos Jaramillo, director de ventas del sector público para América Latina de Chainalysis.

Detección complicada

De acuerdo con la firma, se están realizando esfuerzos para identificar fraudes antes de que ocurran.

Para ello, han comenzado a probar tecnologías capaces de reconocer patrones en el comportamiento de los usuarios, analizar el lenguaje de los mensajes y modelar las interacciones en línea.

Estas herramientas permiten detectar señales de alerta como frases poco comunes, conductas que parecen generadas por Inteligencia Artificial o la publicación repetida de un mismo mensaje en distintas plataformas en un corto periodo.

Un papel clave en este proceso lo desempeña el análisis blockchain, que consiste en revisar y rastrear todas las transacciones registradas en la cadena de bloques.

La blockchain funciona como un libro contable público y digital donde cada movimiento de criptomonedas queda anotado de manera permanente.

Debido a esta trazabilidad, los investigadores pueden seguir el recorrido del dinero robado: desde las carteras fraudulentas hasta las plataformas de intercambio o los mezcladores, servicios utilizados para ocultar el origen de los fondos.