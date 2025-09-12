Consejo de Sabadell recomienda rechazar oferta pública hostil de BBVA

El consejo de administración del banco español Sabadell recomendó el viernes por unanimidad a sus accionistas que no acepten la OPA hostil lanzada por el BBVA, una medida que puede aumentar la presión sobre el rival para que aumente su oferta.

BBVA lanzó formalmente el lunes su oferta de 15,300 millones de euros (17,970 millones de dólares) por Sabadell, con la que pretende crear el segundo mayor banco español en términos de activos nacionales, valorados en alrededor de 1 billón de euros.

Con ello se inició el periodo de aceptación, que dura hasta el 7 de octubre, y los resultados de la oferta se esperan para el 14 de octubre.

En su declaración, en la que recomendaba a los accionistas rechazar la operación, el consejo de administración del Sabadell afirmaba que la oferta del BBVA "infravaloraba significativamente el negocio del Sabadell".

A la pregunta de los analistas de si el consejo cambiaría de opinión si BBVA ofreciera un precio más alto, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, dijo que el consejo no había establecido un precio o un umbral.

"Solo dijimos que con los actuales métodos tradicionales de valoración la oferta se queda corta (en) hasta un 40%, y no dijimos nada más que eso", dijo.

El mexicano David Martínez, el mayor accionista del Sabadell con una participación del 3.86% a través de Fintech Europe, dijo que la adquisición por parte del BBVA era la estrategia correcta, pero que su oferta era demasiado baja.

Aunque estaba de acuerdo en que el precio de la oferta debía rechazarse, se abstuvo de firmar la recomendación por estar en desacuerdo con otras partes de la misma, dijo.

"En mi opinión, la operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones, aunque a un precio que hoy la hace irrealizable", dijo Martínez como parte del comunicado del consejo.

Algunos analistas esperan que BBVA eleve su oferta, mientras que las acciones de su competidor, más pequeño, se han disparado por encima del precio original, aunque BBVA ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene intención de cambiar su oferta.

BBVA puede legalmente elevar la oferta hasta 10 días hábiles antes de que finalice el periodo de aceptación.

La prima ofrecida por BBVA sobre el precio de cierre de las acciones de Sabadell del 29 de abril de 2024 se ha reducido del 30% a un diferencial negativo de alrededor del 9.24 por ciento.

El Gobierno español, que se opone a la operación, ha dado el inusual paso de bloquear una fusión completa durante al menos tres años, por lo que Sabadell cree que las hipótesis de BBVA sobre el nuevo objetivo de ahorro de costes de 900 millones de euros en 2029 en lugar de 850 millones en 2028 son demasiado optimistas.

El consejo de administración del Sabadell dijo que, por lo tanto, identificaba un "riesgo de pérdida de ingresos o disinergias, junto a la falta de certeza sobre la ejecución de la fusión".

Martínez dijo que las medidas adoptadas por el Gobierno español retrasarán inevitablemente el ahorro de costes, y "espero que la política, siempre cambiante, reconsidere las restricciones impuestas en caso de que hubiera una operación exitosa".

Pidió a BBVA que reconsidere y presente una oferta competitiva a un precio que logre la aceptación de al menos el 50% de los accionistas de Banco Sabadell.

Si BBVA decidiera retirar esta condición del umbral del 50%, y alcanzara entre el 30% y el 50% de la aceptación de los accionistas del Sabadell, en virtud de la legislación española sobre adquisiciones se vería obligado a presentar otra oferta con la alternativa en efectivo.

En este sentido, Sabadell señaló que BBVA podría verse obligado a lanzar una OPA en efectivo a un precio justo, en cuyo caso BBVA probablemente tendría que ampliar su capital mediante la emisión de un número significativo de nuevas acciones en el mercado.