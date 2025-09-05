Opa de BBVA sobre las acciones del Sabadell comenzará el lunes

El banco español BBVA dijo el viernes que su oferta pública de adquisición de acciones (opa) por 14,900 millones de euros (17,440 millones de dólares) por las acciones de su competidor más pequeño, Sabadell, comenzará el lunes, tras recibir el visto bueno del regulador del mercado español a la oferta hostil.

BBVA dijo que espera que la fusión suponga un ahorro de 900 millones de euros, por encima de su estimación inicial de 850 millones de euros, pero también dijo que esas sinergias se retrasarían un año, hasta 2029, después de que el gobierno español bloqueara una fusión completa de los dos bancos durante al menos tres años.

La combinación de las dos entidades crearía un banco con más de 1 billón de euros en activos totales, el mayor banco español después de Caixabank, y sería el último movimiento de consolidación en el sector bancario español. Los accionistas del Sabadell tienen 30 días para presentar sus acciones, hasta el 7 de octubre. Los resultados de la opa se darán a conocer una semana después.

"Ahora es el momento de sumarse al proyecto de unión con BBVA, el mejor socio posible, líder europeo en crecimiento y rentabilidad", dijo el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, en la página web del banco.

El consejo de Sabadell tiene 10 días hábiles para pronunciarse sobre la oferta a partir del 8 de septiembre. BBVA aspira a hacerse con la mayoría de los derechos de voto, es decir, el 49.3% de las acciones de Sabadell.

Sin embargo, también obtuvo el jueves la autorización de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, donde también cotizan las acciones del banco, para rebajar el umbral de aceptación al 30%, aunque en ese caso tendría que lanzar una segunda oferta pública de adquisición en efectivo sobre el resto de acciones, en el plazo de un mes.

Los accionistas minoritarios del Sabadell son clave para el éxito de la oferta, puesto que representan alrededor de la mitad del capital. A juzgar por la evolución de las acciones de ambos bancos desde que se anunció la opa en abril de 2024, los inversores parecen esperar un acuerdo con BBVA para endulzar su oferta, aunque el banco lo ha descartado.

Técnicamente, BBVA puede mejorar su oferta hasta cinco días antes del 7 de octubre. Las acciones de Sabadell cotizan por encima de la prima original del 30% que BBVA ofreció sobre el precio de cierre de las acciones de Sabadell antes del anuncio de la oferta el 29 de abril de 2024, y desde entonces han superado a las acciones de BBVA.

BBVA ofrece ahora una acción ordinaria de nueva emisión y 0.70 euros en efectivo por cada 5.5483 acciones ordinarias de Sabadell.