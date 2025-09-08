BBVA lanza formalmente su OPA de 14,800 millones de euros sobre Sabadell

El banco español BBVA lanzó formalmente este lunes una oferta pública de adquisición (OPA) hostil de 14,800 millones de euros (17,340 millones de dólares) sobre su competidor más pequeño Sabadell.

La combinación de ambas entidades crearía el segundo mayor banco español en términos de activos nacionales, con un valor aproximado de 1 billón de euros, por detrás de Caixabank.

Los accionistas del Sabadell tienen hasta el 7 de octubre para presentar sus acciones, según el calendario previsto, y los resultados de la oferta se esperan para el 14 de octubre.

BBVA ofrece ahora una acción ordinaria de nueva emisión y 0.70 euros en efectivo por cada 5.5483 acciones ordinarias de Sabadell, lo que equivale a unos 14,760 millones de euros por la totalidad de Sabadell, según cálculos de Reuters, basados en los precios de cierre del viernes pasado.

A juzgar por el comportamiento de las acciones de ambos bancos desde que se anunció la oferta por primera vez en abril de 2024, los inversores parecen esperar que BBVA endulce su oferta, aunque el banco lo ha descartado. No obstante, legalmente puede elevar la oferta hasta cinco días antes de que finalice el periodo de aceptación.