Conflicto en Irán altera el mercado hipotecario en Reino Unido

El conflicto con Irán está provocando una agitación en los precios del mercado hipotecario británico sin precedentes desde la crisis provocada por la pandemia y la crisis del “minipresupuesto” del 2022, según muestran los datos de Moneyfacts, lo que pone de relieve cómo la guerra causa estragos en los mercados financieros de todo el mundo.

Desde que Estados Unidos (EU) e Israel lanzaron sus primeros ataques contra Irán el 28 de febrero, los costos de financiamiento en Reino Unido han subido nada menos que 90 puntos base (pb), hasta alcanzar máximos que no se veían desde noviembre del 2023, cuando los rendimientos se dispararon al subir el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) las tasas de interés para combatir la inflación.

En los 24 días transcurridos desde el inicio del conflicto, la hipoteca a tasa fija a dos años ha subido de 4.83 a 5.51% al 24 de marzo, según datos de Moneyfacts, mientras que las hipotecas a cinco años han subido 57 pb, hasta 5.52 por ciento.

Esto contrasta con la caída de 28 pb en las tasas a dos años durante la era de la Covid-19, cuando el BoE recortó las tasas para ayudar a la economía.