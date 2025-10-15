CNBV autoriza a Moneki como Institución de Fondos de Pago Electrónico

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó la autorización para la organización y operación de Money Organization New Enterprise Kreating Innovations (Moneki) como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), sumándose al universo de instituciones fintech reguladas.

Con esta aprobación, publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el número total de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) autorizadas asciende a 88 entidades, de las cuales 61 corresponden a la figura de IFPE y 27 a Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC).

“Los miembros del Comité Interinstitucional, de conformidad con los artículos 11 y 35 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, acordaron por unanimidad se otorgue la autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Money Organization New Enterprise Kreating Innovations”, se lee en el Oficio.

La autorización de Moneki representa la cuarta del 2025 para las Instituciones de Tecnología Financiera, después de las aprobaciones otorgadas a Aereus (Garpa) en abril, FincoPay en junio y Fintoc en agosto.

La solicitud de Moneki fue presentada el 20 de marzo del 2024 y recibió luz verde el pasado 2 de octubre, aunque el oficio fue publicado este miércoles. Por lo que el tiempo del proceso equivale a un periodo de 574 días entre la solicitud y la publicación, mientras que el promedio de los días para obtener una autorización de ITF es de 803 desde el momento en el que se ingresa la solicitud hasta la publicación del oficio en el DOF.

El documento oficial establece que Moneki tendrá su domicilio en la Ciudad de México, una duración indefinida y un capital social inicial de 12.5 millones de pesos. Su objeto social abarcará las actividades previstas en los artículos 22 y 25 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que incluyen la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico.