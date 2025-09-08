Citi, en pláticas con clientes para activar su blockchain en México

En medio del creciente interés global por la tecnología de cadenas de bloques (blockchain) y las criptomonedas como mecanismos de pago, Citi mencionó a El Economista, que mantiene conversaciones con clientes en México para habilitar esta infraestructura dentro de su red internacional de liquidaciones digitales conocida como “Citi Token Services”.

“Estamos hablando con clientes, estamos en el proceso. Todo está ocurriendo muy rápido. Ya existe mayor claridad regulatoria y es un tema que mencionamos en nuestro último reporte trimestral”, señaló Driss Temsamani, jefe de digital para las Américas en Citi.

En dicho informe, Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, destacó que el banco se ha consolidado como líder global en activos digitales al ofrecer soluciones que permiten a sus clientes realizar pagos, compensaciones y liquidaciones en tiempo real, las 24 horas del día. Fraser añadió que la solución ya opera en cuatro mercados principales, ha procesado miles de millones de dólares en transacciones desde su lanzamiento y continuará su expansión a nuevos países.

“Cuando iniciamos la red blockchain de Citi habilitamos Singapur, Londres y Nueva York. La idea es extenderla a más países. La pregunta es cuándo se activa México, y eso depende de la demanda de nuestros clientes, quienes ya nos piden incorporar el servicio”, explicó Temsamani.

De acuerdo con lo señalado por el directivo, México cuenta con ventajas para sumarse a esta red gracias a su infraestructura de pagos. El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por el Banco de México, que ha impulsado el uso de transferencias digitales en tiempo real.

“Cuando hablamos de digitalizar el efectivo, de códigos QR o de pagos sin contacto, mucho tiene que ver con la infraestructura que México ya posee. El desarrollo de soluciones como CoDi y los avances en identidad digital son piezas clave, al igual que las licencias otorgadas a fintech, que permiten ampliar el alcance de los pagos electrónicos”, agregó.

El directivo subrayó que las fintech también juegan un papel crucial como canal de última milla hacia los usuarios finales.

“Las fintech tienen comunidades de millones de usuarios en sus plataformas. Al otorgarles licencias para integrar códigos QR en sus billeteras digitales, terminan convirtiéndose en clientes del banco. Para Citi, tanto fintech como big tech representan algunos de los socios más relevantes”, concluyó.