Bre-B, el sistema de pagos digitales con el que Colombia busca el éxito de Pix en Brasil

En el 2020 se lanzó Pix en Brasil, un sistema de pagos digitales instantáneo, impulsado por el banco central de ese país, pero también por las entidades financieras privadas y otras instituciones relacionadas.

A cinco años de su lanzamiento, Pix ya es usado por prácticamente toda la población brasileña, y ha logrado reducir de forma importante el uso del efectivo en el país.

De acuerdo con información de Nu, el gigante financiero tecnológico, esta forma de pago cuenta ya con prácticamente 100% de penetración, y en ello ha incidido esta institución.

Este modelo busca ahora replicarse en Colombia, con Bre-B, una plataforma lanzada recientemente en el país sudamericano (también a través de la lectura de códigos QR), para lo cual Nu estará participando, dada su presencia en este mercado.

Puesta en operación en julio pasado por el banco central colombiano, Bre-B, ha empezado a masificarse en el país desde este septiembre, lo que permitirá realizar transferencias inmediatas, gratuitas y seguras entre usuarios de diferentes entidades, además de contribuir a la disminución del uso del efectivo (hoy alrededor de 70% de la población local transacciona con este medio).

“Nu se ha preparado para la llegada de Bre-B, basándose en su sólida experiencia en Brasil, particularmente en la implementación y el liderazgo de Pix, el sistema de pagos inmediatos de ese país”, ha referido la institución.

Nubank es un participante clave en Pix, procesando más de 2,000 millones de transacciones al mes.

Hoy Nu tiene casi 123 millones de clientes en los tres países en los que opera, siendo el principal mercado Brasil. En México, son 12 millones.

Roberto Campos, vicepresidente y director global de políticas públicas de Nubank, comentó la semana pasada que si bien Bre-B y Pix no son exactamente iguales, la adopción en Colombia también será muy rápida.

“La clave es la usabilidad. Tiene que ser amigable, no puede tener muchos clics”, mencionó en el marco del Latam Fintech Market.

Esfuerzo gremial

En este esfuerzo participan, además del banco central colombiano, entidades bancarias y otras instituciones como las fintech.

En el marco del Latam Fintech Market, celebrado en días pasados en Barranquilla, Colombia, Colombia Fintech dio a conocer su ruta 2026-2030, que plantea un “tsunami regulatorio” para el sector, en el que se involucren los diferentes jugadores.

En una de las propuestas transversales del documento, se incluye el tema “Liberalización del Dinero: De lo complejo a lo Bre-B, pagos inmediatos al alcance de todos”.

Entre las propuestas de este punto destacan: que el Banco de la República habilite casos de uso estratégicos en Bre-B como pagos gobierno a persona, gobierno a empresas y empresas a empresas, entre otros.

En México, CoDi no ha despegado

Pese a que en México una plataforma similar, el CoDi, pagos electrónicos instantáneos a través de la lectura de códigos QR se lanzó por parte del Banco de México (Banxico) incluso antes que Pix, en el 2019, no ha logrado los números esperados en un inicio.

De hecho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una de sus conferencias matutinas recientes, cuestionó que algunos bancos no impulsen esta forma de pagos electrónicos, con lo que se busca reducir el uso del efectivo.

En casi seis años de operaciones, de acuerdo se tienen registradas 21.8 millones de cuentas validadas en CoDi; y se han realizado apenas 17.8 millones de operaciones por un monto de 16,720 millones de pesos.