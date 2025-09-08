El BCE flexibiliza los controles bancarios

El Banco Central Europeo (BCE) está relajando algunos de los controles que realiza a los bancos de la zona euro, desde cómo los prestamistas obtienen la aprobación para la recompra de acciones hasta cómo se llevan a cabo las pruebas de resistencia, según declaró ayer la supervisora del BCE, Sharon Donnery.

El BCE está recibiendo presiones de los prestamistas que supervisa para que alivie la carga supervisora, ya que la administración del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, promete normas más flexibles en EU y los bancos en la sombra ganan terreno en el negocio crediticio.

En una entrada de blog, Donnery enumeró las medidas que ha tomado el BCE, entre las que se incluyen acelerar la aprobación de nuevos nombramientos, recompras y modelos internos, y reducir la cantidad de trabajo exigido a los bancos durante las pruebas de resistencia.

Sin embargo, reiteró su postura de que la simplificación no debe ir demasiado lejos si se quiere que el sector siga siendo sólido.

“El BCE está pasando de las palabras a los hechos y simplificando al máximo la supervisión bancaria, pero sin hacerlo en exceso, para garantizar que los bancos puedan mantener su resiliencia y estén bien preparados para gestionar los riesgos de sus carteras”, escribió.

Un grupo de trabajo del BCE, presidido por el vicepresidente, Luis de Guindos, y del que también forma parte Donnery, ha presentado recientemente al Consejo de Gobierno una serie de posibles medidas de simplificación que ahora están siendo debatidas por los 20 bancos centrales nacionales de la zona euro.