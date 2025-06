¿Qué bancos mexicanos fueron señalados por EU en caso de presunto lavado de dinero?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), identificó recientemente a tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

Entre las instituciones señaladas por el gobierno estadounidense figuran CIBanco e Intercam Banco, dos bancos de capital privado con presencia relevante en el sistema financiero de México.

CIBanco

CIBanco es una institución de banca múltiple mexicana que inició operaciones en 1983 bajo el nombre de “Consultoría Internacional”, como casa de cambio corporativa. En abril del 2008 obtuvo autorización oficial para operar como banco.

De acuerdo con información institucional, actualmente se posiciona entre los diez principales bancos del país en servicios fiduciarios y financiamiento automotriz. Al cierre del 2024, contaba con más de 170 sucursales en todo el país, con presencia operativa en las 32 entidades federativas, ocho oficinas estatales y 10 centros regionales.

En el 2014, la sociedad Tenedora CI adquirió el 99.99 % del capital social de The Bank of New York Mellon México. Como parte de esa operación, celebrada en Asamblea General Extraordinaria, se llevó a cabo la fusión entre ambas entidades, tras la cual se formalizó la adopción del nombre CIBanco.

Como institución de banca múltiple, está facultada para captar depósitos, conceder créditos, operar con valores, divisas y derivados, así como celebrar contratos de fideicomiso. Su oferta de productos abarca desde servicios tradicionales hasta soluciones especializadas para personas físicas y empresas.

La dirección general está a cargo de Mario Alberto Maciel Castro. Según documentación presentada ante la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo enero–diciembre de 2025, el consejo de administración está presidido por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel. Roberto Pérez Estrada figura como secretario propietario del consejo de administración.

Intercam

Por su parte, Intercam Banco fue fundado en 1996 como evolución de Intercam Casa de Cambio, creada un año antes. Desde sus inicios se ha especializado en servicios relacionados con operaciones cambiarias, pagos internacionales, financiamiento al comercio exterior y gestión patrimonial.

Según su propia información, actualmente opera más de 60 sucursales en el país y atiende a más de 100,000 clientes, tanto particulares como corporativos. Su enfoque ha estado dirigido a cubrir las necesidades financieras de empresas importadoras y exportadoras, personas con actividad empresarial, inversionistas y extranjeros residentes en México.

Además, forma parte de Intercam Grupo Financiero, un conjunto de empresas privadas del sector financiero que incluyen casa de bolsa, fondos de inversión y derivados. La dirección general del banco está a cargo de Eduardo García Lecuona, y también es presidente ejecutivo.

Según información institucional, en el 2013 Intercam reorganizó sus operaciones en dos estructuras: Intercam Grupo Financiero y Grupo Intercam, ambos conformados en su totalidad por capital privado mexicano. Esta reconfiguración permitió consolidar sus distintas líneas de negocio bajo dos entidades tenedoras con un enfoque estratégico diferenciado.

La visión internacional de la firma la llevó a establecer una institución bancaria en San Juan, Puerto Rico, la cual cuenta con una cuenta operativa en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta conexión le otorga acceso directo al sistema de pagos de Estados Unidos.

La estructura directiva de Intercam está integrada por empresarios y ejecutivos con trayectoria en el sector financiero mexicano. Como parte del consejo de administración figuran Eduardo García Lecuona, actual director general del banco, así como Luis Esteve de Murga, Gabriel Golzarri Fragoso, Rubén de la Mora Berenguer, Ana de Murga Zunzunegui, Alberto Saba Ades, Manuel Saba Ades, Mario Espinosa Casarín, Carlos Valenzuela Dosal, Ricardo Acosta Carrete y José Luis Michel Nava.