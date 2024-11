Bancos de importancia sistémica mundial: lista se mantiene en 29 entidades

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por su sigla en inglés), del que México forma parte, ha publicado este martes la lista de los Bancos de Importancia Sistémica Mundial 2024 (G-SIB), y mantiene en 29 el número de entidades en esta categoría.

Por su tamaño, este tipo de bancos deben cumplir con requerimientos adicionales de capital, a fin de cubrir el riesgo que representan en caso de alguna eventualidad.

Ningún banco mexicano se encuentra en esta lista. Sin embargo, el español Santander y el británico HSBC, con fuerte presencia en México, sí lo están; lo mismo que otros que tienen filiales en el país como son los estadounidenses Citigroup y J.P. Morgan, así como el también británico Barclays.

La lista para el 2024 incluye las mismas 29 entidades que en el 2023, pero dos bancos se movieron de categoría (de cinco que hay): el Group Crédit Agrícola, que pasó a un segmento más alto (correspondiente a un mayor requisito de capital); mientras que el Bank of America, a uno más bajo (que implica un menor requerimiento).

“El número de bancos identificados como G-SIB se mantiene en 29. No hubo adiciones ni eliminaciones de la lista”, señaló el organismo mundial.

Así, en la categoría 1 (con un requisito de capital adicional de 1%) se ubicaron los estadounidenses Wells Fargo, State Street, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon.

También los canadienses Toronto Dominion y Royal Bank of Canada; los japoneses Sumitomo Mitsui FG y Mizuho FG; el británico Standard Chartered; los franceses Société Générale y Group BPCE; el español Santander; el holandés ING y el chino Bank of Communications.

En la categoría 2 (con un requerimiento adicional de 1.50%) se encuentran el suizo UBS; el japonés Mitsubishi UFJ FG; los chinos Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China y Agricultural Bank of China.