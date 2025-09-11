Banca de desarrollo impulsa a Sofomes como parte del Plan México

Cancún, QR. La banca de desarrollo busca abrir a puerta a fortalecer el fondeo a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), en el marco de su posible integración al llamado Plan México.

“En el panorama económico nacional, resulta de suma importancia considerar las políticas públicas que conforman el Plan México”, afirmó Jesús Alan Elizondo Flores, director general de FIRA, en el marco de la 19 convención Asofom.

Elizondo explicó que desde FIRA, se ha facilitado gradualmente el acceso al crédito a las Sofomes mediante nuevas modalidades de operación. Una de ellas permite que grupos de tres a cinco acreditados inicien bajo un esquema solidario, simplificado y controlado, que después de tres años evoluciona hacia una relación de financiamiento individual consolidada.

“Estas acciones han beneficiado a productores de todas las regiones y ramas del sector primario, así como a proyectos de agroecología, comercializadores e incluso consumidores de productos del campo y del sector servicios”, señaló el directivo.

Actualmente, FIRA mantiene un saldo de crédito y garantías por 35,500 millones de pesos, canalizados a través de una red diversa integrada por 77 Sofomes que operan bajo distintos modelos financieros, incluyendo esquemas de tipo cooperativo.

“El impulso al crédito es clave para consolidar el papel de las Sofomes en la promoción del crecimiento ordenado de los agentes económicos, que son los principales responsables de la generación de empleo y del desarrollo regional. Se trata de llevar a la agenda nacional la acción conjunta de quienes participamos en otorgar crédito especializado con amplia cobertura geográfica”, subrayó Elizondo.

Por su parte, Javier Vázquez Durán, titular de la Unidad de Instituciones Financieras de Nafin, añadió que la institución ha actualizado criterios de flexibilidad, revisado sus políticas tarifarias y desarrollado nuevos productos de fomento y garantías, diseñados específicamente para el sector de soluciones financieras públicas.

“Estas acciones sientan una base sólida para avanzar hacia las rutas estratégicas que hoy plantea la administración federal”, destacó Vázquez Durán.