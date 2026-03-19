Analistas esperan cautela del Banxico, tras decisión de la Fed y por choque en los precios del petróleo

La decisión de la Reserva Federal (Fed) refuerza la narrativa de cautela que debería asumir el Banco de México (Banxico) en el muy corto plazo, coincidieron analistas de Banco Base, Monex y la consultoría Rankia.

“Si la Fed no tiene prisa por recortar, el Banco de México enfrenta un mayor costo reputacional si se adelanta demasiado en el ciclo de relajación”, explicó Janneth Quiroz Zamora, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.

Tal como lo explicó la experta, México ha mantenido un diferencial atractivo frente a Estados Unidos, lo que ha favorecido a la estabilidad del tipo de cambio. “Un recorte prematuro podría erosionar este diferencial en un momento de alta volatilidad global”, advirtió.

Con ella coincidió Gabriela Siller, quien es directora de análisis económico y financiero de Banco Base, quien explicó que para un banco central es muy importante la credibilidad así como las señales que emiten al mercado.

“La Fed envió la señal de que se mantendrán vigilantes de la inflación por los precios de los energéticos. Y el Banco de México debería de ir en esa misma dirección”, comentó.

El Banxico tiene programada su próxima decisión monetaria para el próximo 26 de marzo y en la anterior, del pasado 5 de febrero, abrieron una pausa en el ciclo de recortes, para dejar la tasa en 7 por ciento.

“Más allá de la Fed, la inflación en México repuntó y es muy posible que seguirá subiendo por el impacto de los precios de los energéticos, particularmente la gasolina de alto octanaje que suele tener un efecto de arrastre sobre los demás precios de la economía”, comentó.

Entonces tendrían riesgos materializados de inflación y riesgos latentes en los precios del petróleo y la presión del tipo de cambio, puntualizó Siller.

Un menor margen de maniobra para emergentes

Aparte, el economista jefe para América Latina en la consultoría Rankia, Humberto Calzada, explicó que el margen de maniobra no es suficientemente amplio para seguir adentrándose en terreno acomodaticio de la tasa.

“Esperamos que continuarán con la tasa en el nivel actual, sin sorpresas. Seguramente los precios del petróleo cambiarán la retórica de la mayoría de los miembros de la Junta que también tendrán que incorporar en su decisión los efectos del conflicto en Medio Oriente”, subrayó.