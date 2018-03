Walmart Inc anunció su apuesta por el sistema de pagos móviles de Tencent Holdings Ltd, dando un impulso al gigante tecnológico en su batalla con Alibaba Group Holding Ltd por el primer puesto en el mercado de pagos en China, que está experimentando un rápido crecimiento.

Walmart, el mayor minorista mundial, dijo el martes que abandonó a Alipay -ligado a Alibaba- en todas sus tiendas en la región occidental del país, tras llegar a un acuerdo con Tencent para usar su popular sistema de pago WeChat.

La decisión subraya cómo el mercado minorista chino se está dividiendo en dos campos en torno a Alibaba y Tencent, gigantes tecnológicos con un valor combinado de 1 billón de dólares que están sacudiendo el sector tanto fuera como dentro de internet.

Las dos firmas, que han gastado miles de millones de dólares en acuerdos para el segmento minorista desde el comienzo del año pasado, dominan el mercado de pagos móviles de terceras partes en China. Alipay encabeza el sector, pero WeChat Pay le está recortando terreno con rapidez.

Los consumidores y minoristas chinos suelen tener tanto Alipay como WeChat, que pueden ser usados para pagar por compras en internet o en tiendas físicas escaneando códigos QR con un teléfono móvil.

Alibaba es el principal actor del comercio electrónico en China, mientras que Tencent es fuerte en las redes sociales y juegos y tiene -junto a Walmart- una gran participación en el segundo mayor minorista por internet, JD.com Inc.

Un portavoz de Walmart dijo que la firma entró en una "sociedad" con WeChat Pay en China Occidental, en una "decisión de negocios" para mejorar la experiencia de los clientes.

La región de China Occidental es una gran zona que incluye provincias como Sichuan, Yunnan y Gansu. No obstante, está menos poblada que la zona oriental del país, más rica.

