Querétaro, Qro. La aseguradora Seguros Monterrey New York Life ve con optimismo este 2020 tanto para el sector como para la economía.

Gustavo Cantú, presidente de la compañía, refirió que este año ven mejores condiciones para el sector asegurador, el cual mantiene un crecimiento por encima del Producto Interno Bruto (PIB).

“Nuestro modelo de negocio ha sido muy exitoso. El año pasado crecimos 6% a diferencia del crecimiento nacional. Eso, y nuestra fuerza de ventas, nos hace ser muy optimistas hacia adelante”, dijo a la prensa al término de un evento.

Respecto a las condiciones económicas para el país, Gustavo Cantú ve mejores indicadores, como el aumento de 20% del salario mínimo y la ratificación, por parte de Estados Unidos, del T-MEC.

Respecto a la compañía como tal, refirió que este 2020 esperan tener un crecimiento mayor al del año pasado, entre 6 y 10 por ciento. “Estamos tranquilos. Son cosas que no podemos controlar (incertidumbre económica), pero lo que sí podemos controlar es el manejo de la empresa. Esperamos tener un crecimiento mayor al del año pasado. Eso porque las necesidades de protección no cambian, al contrario, cada vez es más necesario”.

De acuerdo con los datos preliminares de la compañía, el año pasado entregó beneficios por seguros de vida, gastos médicos mayores y accidentes personales por más de 13,000 millones de pesos, mientras que las primas se ubicaron en 31,000 millones.

Reinauguran centro de operaciones

Seguros Monterrey New York Life reinauguró su Centro de Operaciones y Servicio al Cliente en Querétaro, con una inversión de 76 millones de pesos con lo cual coloca al centro como uno de los mejores a nivel internacional.

Gustavo Cantú destacó que, pese a que la aseguradora se originó en Monterrey, Querétaro ha tomado mucha relevancia como centro de operaciones para la compañía.

“La reinauguración de este Centro de Operaciones y Servicio al Cliente es muestra de la solidez con la que hemos avanzado en México a lo largo de estas ocho décadas, en donde no sólo hemos sido testigos de la transformación social, sino que hemos evolucionado a la par. Con un aproximado de 76 millones de pesos destinados a este proyecto de reapertura y utilizados para infraestructura e innovación, en Seguros Monterrey reforzamos nuestro compromiso con México y la protección de nuestros clientes”, declaró Germán Saldaña, director ejecutivo de Operaciones de Seguros Monterrey New York Life.

Fundada en Monterrey, la aseguradora celebra 80 años de existencia. En la actualidad, la compañía ha logrado extenderse a 27 regiones del país. Está compuesta por más de 1,500 empleados a lo largo del territorio mexicano y casi 8,000 asesores de ventas, además ha logrado atender las necesidades de casi 3 millones de clientes.

Historia de Seguros Monterrey New York Life

Seguros Monterrey nació el 1° de junio de 1940 en Monterrey, Nuevo León, fundada por Antonio Rodríguez y se ocupaba sólo de seguros de vida.

En 1962, la empresa inició la operación de seguros de daños, mientras que en el 2000 se integró a New York Life Insurance Co, una empresa de seguros de vida estadounidense, con lo cual se cambió el nombre al de Seguros Monterrey New York Life.

