Santander otorgará créditos para que jóvenes de entre 18 y 25 años adquieran su primer auto

Santander México busca ganar más terreno en el mercado del crédito automotriz, por lo que, de la mano de Mazda, ha lanzado un programa para facilitar que jóvenes de entre 18 y 25 años, que ganen desde 6,000 pesos mensuales, puedan adquirir su primer vehículo.



Se trata del programa Mazda First, con el que se pretende que los jóvenes, que probablemente no tienen la comprobación de ingresos que una financiera tradicional les solicita, adquieran su primer auto, además de que generen un historial crediticio.



De acuerdo con el banco, quienes no cuenten con un historial crediticio y/o sus ingresos sean menores a los 6,000 pesos mensuales, podrán acceder al programa a través de un co-obligado que tendrá que ser un familiar directo, y así ambos deberán firmar el contrato para que el crédito salga a nombre del joven.



La entidad precisó que, teniendo en cuenta el perfil del cliente al que va dirigido, Mazda First mantiene las características de los planes de financiamiento automotriz, como 10% de enganche y hasta 72 meses, y aplica para cualquier modelo del portafolio de Mazda. La tasa de interés va desde 13.49 por ciento.



Felipe García Ascencio, director general de Banco Santander México, comentó que con acciones como esta, la institución se ha consolidado ya como el tercer jugador más importante en el crédito automotriz.



En tanto Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México, expuso que la decisión de lanzar Mazda First, tiene el objetivo de ofrecer a los jóvenes la opción de comprar un vehículo de esta marca de una manera más flexible.



“Estamos convencidos de que esto ayudará mucho a los planes de expansión que tenemos para el mercado mexicano”, dijo.



Este programa ya está disponible en la red de distribuidores de Mazda a nivel nacional, a través de los programas financieros que ofrece de la mano de Santander.

Ha ganado terreno

Banco Santander México ha ganado terreno en materia de crédito automotriz y ya cuenta con una participación de mercado de 14.2%, con lo que se colocó en el tercer jugador de este segmento.



Lo anterior, derivado de las alianzas que ha realizado con otras automotrices como Honda, Tesla y Suzuki, junto con Súper Auto Santander, una plataforma que integra la oferta comercial y de seguros en un solo lugar.



Al cierre del segundo trimestre del 2022, la cartera de crédito de auto de la institución registró un incremento interanual de 59.6% u 8,059 millones de pesos.



“Ahora somos el jugador número tres en créditos de auto, alcanzando una participación de mercado de 14.2% y convergiendo hacia nuestra cuota en crédito a individuos, de 14.9% a mayo. Nuestra fortaleza en este segmento se debe a nuestra atractiva oferta comercial y a las diversas alianzas que mantenemos con las principales armadoras de automóviles”, comentó en la más reciente presentación de resultados trimestrales, Héctor Grisi Checa, presidente ejecutivo y director general del grupo financiero.