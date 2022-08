Requisitos pueden frenar expansión de los Fondos de Pago Electrónico

Las disposiciones de la autoridad pueden obstaculizar el crecimiento de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPEs), la circular 1/2022 enviada por el Banco de México (Banxico), dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) incrementa las reglas de quienes hacen uso de la infraestructura del banco central, de acuerdo con los expertos en un panel organizado por Sistema de Transferencias y Pagos (STP).

Las instituciones tienen que cumplir con 292 requisitos para poder conectarse de manera directa al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Las nuevas disposiciones modifican varias reglas para conectarse al sistema de pagos, en especial para las instituciones que utilizan un intermediario para acceder al sistema, situación que afecta a los participantes directos.

“Estas modificaciones traerán una desaceleración de las IFPEs pero no del sector fintech porque una de sus grandes cualidades es que se adaptan fácilmente al mercado, son innovadoras y prácticas. Sin embargo, habrá empresas que buscarán un socio de participación indirecta, situación nada favorable por ejemplo para un banco que es participante del SPEI, puesto que no va a querer tener una tercera regulación. Por lo que los proveedores van a ser cada vez menos y las empresas pequeñas no podrán absorber esos costos”, dijo Rocío Robles, Socia de Tenet Consultores.

Entre las distintas disposiciones estipuladas por el banco central, se indica que las instituciones que hacen uso del servicio, serán distinguidas de acuerdo con los límites establecidos que consisten en máximos de 100,000 cuentas, para un periodo de 12 meses, 1 millón 200,000 transferencias, además de que estos envíos o recepciones superen el equivalente a 3 millones 600,000 UDIS (aproximadamente 26 millones de pesos).

Banxico indica que las instituciones que superen las limitaciones deberán convertirse en participantes directos del SPEI, por el contrario de quienes se mantengan por debajo de lo estipulado tendrán que obtener la autorización del banco central para operar como cámara de compensación de transferencias de fondos de participación indirecta.

Robles ya había señalado que la normativa afectará la asignación de cuentas CLABE para los participantes indirectos que se conectan al SPEI, que tienen que asignar una a sus clientes.

Desincentiva participación

El también llamado “SPEI ampliado”, que se espera lograr con las nuevas reglas emitidas por la autoridad puede desincentivar la participación de nuevos jugadores, de acuerdo con Jaime Márquez Poo, director ejecutivo de desarrollo de negocios en STP.

