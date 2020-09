La investigación FinCEN Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus sigla en inglés) y donde se documenta cómo a través de bancos globales en Estados Unidos se realizaron operaciones sospechosas equivalentes a 2 billones de dólares en casi 18 años, expone 57 transacciones relacionadas con ocho entidades bancarias que operan en México.

De acuerdo con la información, éstas 57 operaciones, realizadas entre el 2000 y el 2017, fueron clasificadas como sospechosas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), es decir que podrían significar algún indicio delictivo. El monto documentado recibido, vía los bancos en México, equivale a poco más de 338,000 dólares y el enviado a más de 5 millones.

“Los documentos secretos del gobierno de Estados Unidos revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero al transferir asombrosas sumas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo”, se puede leer en la investigación.

Si bien, la investigación presentada por el ICIJ no aborda algún caso relacionado con un personaje mexicano, sí revela que, dentro de los 2,100 informes analizados, existen 57 operaciones sospechosas que están relacionadas con ocho entidades bancarias con operación en México, mismas que fueron procesadas por cinco bancos corresponsales en Estados Unidos como China Investment Corporation, Deutsche Bank, Bank of New York, Valley National Bank y Standard Chartered.

Destino y origen

Estas transacciones pasaron por EU, pero tuvieron un destino u origen en bancos de otros nueve países, como Reino Unido, Alemania, Suiza, Suecia, Chipre, entre otros.

La información detalla que se recibieron, vía nueve operaciones sospechosas, alrededor de 323,980 dólares a cuentas alojadas en Banorte, mismo banco por el cual se enviaron, en una transferencia, 60,000 dólares.

Se documentaron dos envíos realizado a través de BBVA, por 192,000 dólares, así como 21 transferencias, originadas desde Citibanamex, por 3.2 millones de dólares.

Desde BanBajío se enviaron, 1.4 millones de dólares en 13 operaciones que pasaron por distintos bancos de EU que llegaron a entidades como el Deutsche Bank y Hellenic Bank.

Otro de los bancos que aparece en la lista es Actinver, con una operación de recepción de 38,000 dólares. Además, vía CIBanco, se realizaron siete operaciones que significaron en conjunto, el envío de 22,472 dólares y la recepción de 14,750 dólares.

Por Banco Base llegaron 14,502 dólares y por Banco Santander 8,985 dólares.

