En medio de señalamientos realizados al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) por la gestión de las tarjetas de apoyo a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, las reclamaciones contra esta entidad, dirigida por Virgilio Andrade Martínez, se dispararon.

De acuerdo con la última actualización del Buró de Entidades Financieras (BEF), que gestiona la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante el 2017 se originaron 9,119 reclamaciones contra el Bansefi, lo que significó un crecimiento de 118% respecto a las que tuvo en el 2016.

Del total de reclamaciones originadas contra el Bansefi, 96% (8,795) se realizó en la misma institución financiera y, de ésas, 4,059 fueron por no entregar la cantidad solicitada y 3,978 por cargos no reconocidos por consumos no efectuados.

Las 394 quejas restantes se realizaron ante la misma Condusef, de las cuales 85 fueron porque el usuario no reconoció la disposición de efectivo realizada en ventanilla o una sucursal; 19 por disposiciones no reconocidas de efectivo en cajeros automáticos, y 20 más por consumos no reconocidos.

Las 8,795 reclamaciones que se realizaron en instalaciones de este banco de desarrollo fueron por 27 millones 558,453 pesos, de los cuales 23 millones 237,119 pesos ya fueron abonados por esta entidad a los afectados.

Bansefi fue designada como la entidad encargada de la distribución de tarjetas de débito por las cuales se dispersaron los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los afectados por los sismos de septiembre pasado.

En este contexto, una investigación periodística señaló inconsistencias que pudieron haber derivado en desvío de recursos, pues se habían multiplicado tarjetas a nombre de beneficiarios, de los cuales algunos ni siquiera habían recibido uno de estos plásticos.

Ante esto, el mismo Bansefi reconoció algunas incidencias con la emisión de plásticos; sin embargo, negó la existencia de fraude o desvío de recursos en dicho proceso y argumentó que el dinero depositado en las tarjetas multiplicadas regresó a las cuentas del Fonden.

Hasta el cierre de marzo pasado, el gobierno federal había destinado, con recursos del Fonden, alrededor de 7,500 millones de pesos para los afectados, principalmente de Oaxaca, Chiapas y Morelos.

Durante el 2017, el Bansefi fue multado por la Condusef por un monto de 49,864 pesos y este banco de desarrollo obtuvo una calificación en el índice de Desempeño de Atención a Usuarios de 6.19.

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) abrió una investigación contra esta entidad por el tema de las tarjetas; no obstante, hasta el momento, no se han dado a conocer los resultados de la misma.

IMPARABLES RECLAMOS EN BANCA DE DESARROLLO

A pesar de ser un sector con sólo seis entidades, la banca de desarrollo ocupó el tercer lugar dentro de los sectores donde más se originaron reclamaciones durante el 2017, con 42,740, sólo después del asegurador, donde se generaron 42,901 quejas, y de los bancos, los cuales se posicionaron en el primer lugar con 8 millones 840,533 quejas, según el Buró.

Estas 42,740 quejas realizadas a los seis bancos de desarrollo durante el 2017 representaron un crecimiento de 39.2% respecto al 2016, cuando se originaron 30,695 para este sector.

Banjercito fue el banco que más quejas obtuvo durante el 2017, con 33,532, es decir, 78% del total de reclamaciones que se tuvo contra este sector. Los reclamos contra esta entidad, dirigida por René Trujillo Miranda, significaron un crecimiento de 27.1% respecto a las 26,391 originadas en el 2016.

La Condusef destaca dentro del BEF que los dos únicos bancos facultados para abrir cuentas de ahorro al público en general es el Bansefi y el Banjercito, las dos entidades con más reclamaciones registradas por esta Comisión, a cargo de Mario Di Costanzo Armenta.