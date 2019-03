Banco Famsa, uno de los llamados bancos-tienda, quiere sumarse como dispersor de recursos de los programas sociales que ha anunciado el actual gobierno, y para ello quiere echar mano de su infraestructura que hoy asciende a alrededor de 400 sucursales y a más de 2,400 cajeros automáticos (si se suman los de una alianza que tiene con Scotiabank y BanBajío).

Este banco de origen regiomontano inició operaciones como tal en el 2007, y 12 años después atiende a más de 1.5 millones de clientes de servicios financieros, sobre todo de los sectores de menores ingresos que la banca tradicional no atendía. Además, sus horarios de atención son de 9 de la mañana a 9 de la noche, los siete días de la semana.

Estos números hacen afirmar a Jesús Muguerza Garza, director general de Banco Famsa, que la institución cuenta con la infraestructura y experiencia necesarias para participar en la dispersión de los recursos de programas sociales que ha anunciado la nueva administración y que principalmente van enfocados a jóvenes y adultos mayores.

En entrevista, el director de la institución explicó que dentro de la Asociación de Bancos de México hay un programa en el que los bancos interesados en participar están armando su estrategia para poder entrar y sumarse.

“Vamos más avanzados porque abrimos los siete días, tenemos horarios extendidos; estamos en los lugares donde esa gente va a recibir esos programas sociales y tenemos un proceso más amigable para esas personas. Yo creo que ahí es donde tenemos una gran ventaja”, enfatizó.

Agregó: “Entonces sí, sí queremos participar, queremos apoyar las iniciativas del presidente de la República, y estamos muy pendientes a través de la Asociación de subirnos a este programa”.

Destacó que hoy los programas sociales ya existen y lo que se está haciendo es reagruparlos para que sean más eficientes: “Me parece muy acertado y queremos participar. Para eso necesitas infraestructura, en nuestras cajas siempre hay dinero, el banco siempre está abierto. Entonces realmente queremos participar”.

Jesús Muguerza añadió que Banco Famsa también tiene la intención de participar en la plataforma de pagos electrónicos a través del celular, CoDi, que se pondrá en marcha en su prueba piloto en las próximas semanas: “Ya estamos terminando los procesos regulatorios que hay que cumplir, estamos trabajando con el Banco de México muy de cerca para que obtengamos la certificación”.

Rompimos el esquema rígido

Banco Famsa es uno de los llamados bancos-tienda, de los que aprovecharon sus tiendas de muebles, aparatos electrónicos y electrodomésticos, para captar a sus clientes e incorporarlos al sistema financiero formal.

A decir de Muguerza, este modelo ha sido bien recibido, toda vez que se rompió con el esquema rígido de una sucursal bancaria.

“Yo creo que esa parte es donde los bancos-tienda nos diferenciamos, porque realmente cumplimos con todas las normas de seguridad, con todas las reglas bancarias. Sin embargo, estamos inmersos en una experiencia de compras de otras cosas y aparte también prestamos dinero a segmentos subatendidos por otros bancos. Entonces nuestros procesos son mucho más amigables, la gente pierde el miedo a hacer una transacción, y a veces pensaban que ellos no podían hacer transacciones en la banca y entonces vivían en tandas y cosas así, y realmente nosotros vinimos a romper esa parte”, señaló.

Añade: “Muchas veces somos su primer crédito o su primera cuenta de ahorro y su primera tarjeta de crédito, y bueno, pues eso, hay veces que no se imaginaban que podían tener, y no necesitan tener grandes saldos para ahorrar, grandes líneas de crédito para también transaccionar, eventualmente todo va a tender a que pierdan el miedo a no traer efectivo”.

El éxito de este modelo de negocio bancario se refleja en los resultados recientes del banco:

Hoy tiene más de 1.5 millones de clientes; la captación pasó de 22,832 millones de pesos en el 2017 a 27,516 millones en el 2018; y el número de tarjetas de crédito de 16,000 en el 2016 a casi 140,000 en el 2018, con un saldo promedio de 12,000 pesos por cliente y una cartera en este producto de 946 millones, cuando en el 2016 era de 105 millones de pesos.

“Para muchos bancos, la tarjeta de crédito Visa podría ser un producto de anaquel. Para nosotros es un producto de graduación de los clientes. Para los clientes muchas veces somos su primer punto de contacto de un crédito, resulta que evolucionan, se portan bien, entonces los graduamos a una tarjeta”, destacó.

Banca empresarial y pymes tendrán mayor impulso

Jesús Muguerza refirió que uno de los enfoques del Banco Famsa en los próximos años será impulsar el crédito empresarial y para pymes, para lo cual incluso emitirán obligaciones subordinadas por 2,000 millones de pesos.

“A través de eso vamos a emprender acciones de crecimiento en las pymes y en la banca empresarial”, dijo.

En el 2018, Famsa cerró este segmento con una cartera de 5,777 millones de pesos, y la idea es que al 2021 se llegue a 13,776 millones de pesos.

De igual forma, refiere que se le dará un mayor impulso a la digitalización, por lo que se invierten ya 25 millones de dólares en mejorar sus plataformas electrónicas.

[email protected]