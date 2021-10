El crecimiento de las plataformas digitales en el mercado financiero mexicano ha permitido la llegada de nuevos inversionistas sin embargo hay todavía un camino largo por recorrer.

En el marco de la Convención AMIB 2021, Victor Tabares, especialista de Citibanamex, indicó que si bien se ha crecido en el número de usuarios que utilizan las plataformas digitales, existe un tema pendiente relacionado con la cultura del ahorro en el país ante lo cual las instituciones financieras deben trabajar y aprovechar estas nuevas herramientas para impulsarlo.

“Hay en el estudio de 2018 del Inegi que señala que uno de cada tres mexicanos no ahorra, pero además hay 50 millones de clientes que ahorran de una forma informal a través de tandas, botecitos, debajo del colchón, entonces de alguna forma estas plataformas de inversión y los canales digitales de la banca universal son opción para impulsar que los clientes empiecen a ahorrar e invertir de manera segura”, dijo el especialista.

Tabares indicó que el caso de Citibanamex tienen 9 millones de clientes digitales que hacen 25 millones de transacciones a cada mes, lol doble de hace dos años, pero también, todavía hay muchos clientes que no cuentan con algún producto de ahorro e inversión,”por lo menos un 80% de ellos no tienen una cuenta de ahorro, un 90% de ellos no cuentan con un fondo de inversión”.

De tal manera, consideró, que el reto está en que estos clientes que ya tuvieron su primer contacto con las herramientas digitales también entiendan la importancia del ahorro, pero sobre todo de la inversión.

Por su parte Sergio Rincón Gallardo, especialista de Actinver, coincide en que lo que se debe de buscar es fomentar el ahorro entre los mexicanos y que a la par se democraticen las inversiones, ante lo cual las plataformas digitales son una herramienta muy útil para lograrlo.

La idea de nuestra plataforma en GBM, más allá de las inversiones es proveer diferentes instrumentos a la gente para que dependiendo de su perfil pueda tomar sus decisiones financieras de manera informada y de esta manera entiendan la necesidad de crear un patrimonio”.

Asimismo, Santiago Dueñas, especialista de Activer, reconoció que la tecnología ha sido un habilitador para llegar a más personas y que empiecen a invertir “El peor enemigo de todos nosotros es la inflación, el dinero que tienes guardado en el colchón pierde valor con el tiempo”.

“En Activer buscamos impulsar la educación de la gente de todos los niveles, por ejemplo, con el Reto Activer, con el que llevamos 13 años, lo que buscamos es de educar a estudiantes, amas de casa, doctores para que aprendan a invertir y sepan cómo funciona”, dijo Dueñas.

El especialista de Citibanamex agregó que también a través de las plataformas digitales se ha logrado habilitar nuevos modelos de negocio, “hasta hace algunos años nunca imaginaríamos que una persona podría tener publicada su cartera de inversión para que otros la pudieran seguir. Eso de alguna manera lo que hizo fue sacar provecho de una tendencia por las redes sociales y de forma creativa algunos emprendedores han logrado hacer algún tipo de modelo de negocio apalancados en este tipo de tendencias”.

alba.servin@eleconomista.mx