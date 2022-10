Pensión para adultos mayores recibiría 35% del gasto de subsidios en 2023

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, uno de los programas insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, absorberá 35% de los recursos que se proponen para el ramo de subsidios el siguiente año, de acuerdo con los cálculos realizados por la organización México Evalúa.

Para el próximo año, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) –que tiene que ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre– propone un gasto de 951,000 millones de pesos para los programas de subsidios, lo cual representa un crecimiento de 15% en comparación con lo que se aprobó para este año.

Si bien el gobierno tiene como prioridad los programas sociales para impulsar el bienestar de la población, el gasto propuesto para el próximo año continúa por debajo de los niveles vistos en la administración de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en el 2015 el gasto fue de poco más de 1.03 billones de pesos.

“Lo que es en realidad diferente en esta administración es la concentración de recursos en algunos cuantos programas consentidos. Las Pensiones de Adultos Mayores –enfocada en transferencias directas a la población– acaparará 35% del gasto. En el 2018 el programa de mayor valor –subsidios para universidades estatales– sólo concentraba 14% de los recursos”, destacó la organización.

Para el 2023, el gobierno propone un gasto de 335,000 millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, lo que representa un crecimiento de 34% en comparación con lo que se aprobó para este 2022.

La apuesta para el 2023 es clara: el gasto en subsidios busca concentrar cada vez más los recursos en programas asociados mediáticamente al partido en el poder, sacrificando instrumentos con verdadero impacto social en salud, seguridad, educación, equidad de género, etcétera. Además, el aumento de recursos sin clasificación geográfica permitirá un uso más discrecional para fines electorales”, agregó México Evalúa.

Programa regresivo

En los últimos años el programa de Pensión para el Bienestar para los Adultos Mayores ha sido criticado al ser considerado como algo clientelar, con poco impacto. En este sentido, la organización México Evalúa señaló que este programa es altamente regresivo, es decir, beneficia a las familias de mayores ingresos en México.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, mientras que el decil I, donde se encuentran las personas de menores ingresos en el país, concentra 2.4% de las Pensiones para el Bienestar, el decil X, es decir, las personas más adineradas, captan 8.3 por ciento.

“Nadie niega que las Pensiones de Adultos Mayores sean un programa relevante para la economía de muchas personas; sin embargo, no se focaliza en los más pobres, sino que se otorga de manera universal a todos los adultos mayores de 65 años. De hecho, la Secretaría de Hacienda calcula que 20% más pobre de la población obtiene 7.7% de los recursos de este programa, mientras que 20% más rico obtiene 20.9% de sus recursos. Es decir, el programa social de mayor presupuesto, que cada año concentra más recursos, es regresivo”, destacó México Evalúa.

Mejoras

Si bien la organización consideró que se ha realizado un avance en cuanto a recursos ejercidos con Reglas de Operación en el gasto de subsidios, en el caso de la clasificación geográfica no se ha visto un avance.

Explicó que, en el primer año de la administración de López Obrador, 35% de los subsidios se ejecutaron mediante Reglas de Operación, es decir, los principales programas no contaban con una normativa que garantizara principios de transparencia, igualdad, no discriminación, facilidad de acceso, calendarización de los recursos, inclusión financiera, etcétera.

El porcentaje de esto aumentará el siguiente año, ya que se estima sea 69% los programas que contarán con Reglas de Operación, la mayor proporción desde el 2008.

Faltan Reglas de Operación de algunos programas

“No es propiamente una mejora, sino que se ha recuperado el terreno perdido en el sexenio pasado, lo cual es positivo. Aún así quedan programas importantes sin Reglas de Operación, como los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, los Subsidios a las Tarifas Eléctricas y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos (Insabi) y otros 23 programas más”, señaló México Evalúa.

No obstante, existe un avance en la cantidad de recursos para subsidios que no cuentan con una clasificación geográfica o bien, que se localizan en la Ciudad de México, lo cual no es justificable ya que se debe transparentar en qué regiones se ejecutarán los recursos ya que, de no hacerse, se facilita el uso discrecional y electoral de dichos recursos.

