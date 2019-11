Una de las prioridades para la integración financiera entre los países que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) es concretar el funcionamiento del Pasaporte de Fondos, sin embargo, continúa sin avances.

En el marco del IX Encuentro de Supervisores de la Alianza del Pacífico que se llevó a cabo en la Ciudad de México, Mónica Cavallini, gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile AG (AAFM), y Ernesto Reyes Retana, presidente de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (Fiafin), coincidieron en que todavía faltan muchos temas por concretar en materia operativa; no obstante, México se está quedando rezagado.

“En el caso de México no vemos ningún solo avance, lo que es muy preocupante, los demás países como Chile, Colombia y Perú sí han avanzado por lo menos en la emisión de regulación, aunque no en una serie de temas operativos importantes y que son fundamentales para el pasaporte”, indicó Ernesto Reyes.

“Es un tremendo tema que México no tenga la posibilidad normativa, esto lo que hace es quitar de este circuito a uno de los mercados más grandes de nuestra región, este pasaporte sin México sería lamentable”, señaló Mónica Cavallini.

Obstáculos

El presidente de Fiafin señaló que actualmente no se sabe si para México el tratado que se firmó está por arriba, por abajo o a la par de la Ley de Fondos de Inversión.

“En teoría los tratados van por arriba de las leyes, si esto es así, no tendría que reformarse la Ley de Fondos de Inversión, pero si no es así, tendría que darse una reforma y ya sabemos cuánto se puede tardar una reforma en México. Los otros países llevan avanzando desde hace tiempo y nosotros no hemos podido avanzar”.

Asimismo, la gerente general de la AAFM señaló que en temas operativos ningún país ha avanzado lo suficiente, aunado con que cada régimen fiscal es diferente y la propuesta que se ha hecho para evitar la doble tributación nos les gusta a las autoridades.

Polo de atracción

Con la implementación del pasaporte lo que se busca es asegurar que los fondos de la región se comercialicen dentro de los países involucrados y no se tenga que ir al extranjero a venderlos, además de que se busca hacer de la región un polo de atracción.

“Si logramos tener una tributación neutral en nuestros países, ni siquiera homogénea, que no discriminemos cuando estamos comercializando fondos de uno de nuestros países; si logramos tener operatoria simplificada y no discriminatoria, si logramos regulación no discriminatoria y los tratados de doble tributación están entendidos entre estos países, lo que vamos a lograr es que inversionistas extranjeros en vez de comprar fondos Latam en Luxemburgo o cualquier otro país, lo hagan a través de nuestros países y esto lo que hace es atraer inversionistas a nuestra región”, aseguró Cavallini.

Asamblea

Finalmente, Ernesto Reyes indicó que durante la asamblea anual se concretó una reforma para actualizar sus estatutos, además de que se establecieron nuevos comités fundamentales para el desarrollo de la Federación que buscan fortalecer los trabajos que se están haciendo.

“Creamos un comité de promoción y difusión que nos permite apoyar a otros países en capacitación y también en difundir los fondos en toda la región, creamos un comité de inversiones sustentables, además de un comité de avances tecnológicos que nos permitirá ver e interactuar con el sector fintech, ciberseguridad e inteligencia artificial”.

Así como también se estará trabajando en la educación financiera, “creemos que uno de los temas que más necesita nuestra gente es entender la educación y tener un buen comportamiento financiero dadas las condiciones actuales globales”.

