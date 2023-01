Medsi levanta 10 millones de dólares para impulsar el sector Insurtech en México

Las insurtech o tecnología de seguros, están llegando con fuerza a México, debido al aumento de las fintech, estas firmas buscan cerrar la brecha del acceso de seguros y servicios médicos, ya que visualizan oportunidad en la demanda del mercado mexicano.

Ante el escenario, la tecnológica Medsi buscará que México sea punto de partida, para el inicio de la operación su plataforma fintech y healthcare, por lo que anunció el cierre de una ronda de financiamiento de deuda por 10 millones de dólares dirigida por CAPEM México.

Pese a que el 49% de la población mexicana tiene acceso a algún tipo de cobertura de salud, y solo el 5% tiene acceso a un seguro médico privado, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la plataforma señala que existe potencial en la población desatendida, ya que ha comprobado la demanda mediante herramientas de crédito diseñadas para quienes operan en la informalidad y requieren de un procedimiento médico.

Con el reciente fondeo, la insurtech indicada que buscará incorporar a 30,000 usuarios que se encuentran en la lista de espera para una superapp de servicios de salud.

“Hay una gran demanda desatendida de servicios médicos en México, y hemos generado una respuesta aún mayor a la esperada en tan solo cinco meses desde que comenzamos operaciones comercialmente”, dijo Manuel Villalvazo, director ejecutivo de Medsi.

De acuerdo con información publicada por la universidad de Columbia, México cuenta con un elevado gasto en salud que representa un 45% por ciento de los costos asumidos directamente por las familias, y que supera significativamente incluso a sus pares en América Latina.

“Los mexicanos desconfían profundamente de las instituciones financieras tradicionales que no funcionan para la gente común, y eso incluye a las compañías de seguros que han sido propensas a no pagar la atención necesaria cuando los clientes la requieran”, comentó Jose Cabrera, cofundador de la insurtech.

Identifican retos

A un año de su lanzamiento en enero del 2022, Medsi identifica que existe un área para brindar servicios financieros para realizar la cobertura de procedimientos no urgentes, de la que señalan que no es priorizada por el sistema de salud pública, así como procedimientos electivos, los que indican no cuentan con cobertura por las aseguradoras en México.

Otro obstáculo al que se enfrenta la población es la falta de información confiable para la elección de prestadores de servicios de salud en México.

“Comenzamos con un enfoque centrado en las soluciones de financiamiento, pero rápidamente aprendimos que existen numerosos obstáculos y problemas estructurales que dificultan el acceso a los servicios de salud necesarios en México”, expresó Pablo Muñoz, cofundador de la firma.