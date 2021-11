José Guadalupe Sánchez tiene 43 años de edad, su oficio es pintor de brocha gorda desde los 14 años, labor que heredó de su padre y su abuelo. “A lo largo de casi tres décadas de trabajo, he vivido varios accidentes que han afectado mi salud y los recursos para mantener a mi familia...En una ocasión, estaba pintando una fachada, la escalera resbaló y se rompió una ventana muy grande, tuve que pagar alrededor de 4,200 pesos, además que la clienta ya no quiso que continuara con el trabajo y eso me afectó económicamente”.

En entrevista con El Economista comentó que ha tenido varias caídas que lo han sacado de circulación y que además, han generado deudas para su familia y frustración por no conseguir los recursos para que sus tres hijos puedan tener lo básico en momentos donde se ha incapacitado para trabajar.

Es muy común que algún pintor tenga una lesión, un corte por alguna herramienta y esto lleva a algún tipo de fractura o lesión que son muy recurrentes”, mencionó Gilberto Alcaraz Orozco, director del programa de Vinculación con los Oficios de Comex, una marca de PPG.

Alcaraz dijo que desde el 2013 han ido desarrollando una estrategia que “se fundamenta en ayudarles hacer mejor su trabajo, reconocer su trabajo, conectar con la parte formal de la labor económica y ayudarles a tener más trabajo”.

Impermeabilizandola vida de los aliados

Uno de los mayores retos de la empresa era encontrar la fórmula para ayudar a los aplicadores a tener más seguridad para ellos, su familia y para el cliente con el que trabajan.

“Desde hace tres años el equipo de riesgos de la compañía, empezó a buscar alternativas con distintas aseguradoras, directamente con las empresas con el bróker o con algunos asesores de seguros, buscando algo adecuado y no encontramos nada”, comentó el directivo del programa de Vinculación de Oficios.

En entrevista con El Economista, Alcaraz nos explicó que un par de instituciones de seguros les propusieron la creación de la póliza. “La idea que buscábamos era asegurar a todos los pintores independientes de México”.

Durante 16 meses entre los años 2020 y 2021, Comex y Mapfre desarrollaron un programa piloto de la póliza que querían ofrecerle a los aplicadores de pintura. Este plan se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México, aunque muy acotado.

La intención primordial era y es darle protección al pintor. “Iniciamos con el piloto incluyendo la cobertura de gastos médicos en caso de accidente durante el trabajo, es muy común que algún pintor tenga una lesión. También, incluimos una cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros, la idea que buscamos es proteger al pintor cuando esté trabajando y pudiera manchar o romper algo, parecen cosas naturales, pero no sólo protegemos al pintor sino que protegemos a su cliente.

“Durante el proyecto de prueba, detectamos una gran necesidad que fue la protección por muerte accidental. Un pintor de trayecto a su lugar de trabajo tuvo un accidente y lamentablemente, perdió la vida, en ese momento el seguro no contemplaba esa cobertura, así que ayudamos a la familia de manera directa”, dijo Gilberto Alcaraz.

Pintando la póliza

Con las experiencias vividas durante el programa piloto, lo que le solicitaron a Mapfre es que el seguro fuera expedito, que al reportar el siniestro no tuvieran tramitologías complejas, que a partir de la base de datos que ya tiene Comex y con llenar simples datos de dónde estaba trabajando, a qué hora se dio el siniestro, se pudiera ejecutar el reembolso o aplicar el seguro.

“Este grupo de la población no está bancarizada siquiera, muchos de ellos no cuentan ningún tipo de medio electrónico de pago, no tienen una cuenta de banco, no tienen una tarjeta de crédito, lo más cercano a la bancarización son los créditos que tienen con las tiendas departamentales, donde si hay una penetración que rebasa el 50% de la parte familiar, pero no les pidas que se complique la vida para hacer un trámite.

Si los que estamos más cerca de los seguros nos cuesta un poco de trabajo la tramitología para hacer válida una póliza, era importante que para estos aliados fuera sencillo, ya que el nivel de estudios promedio es de segundo de secundaria”, dijo.

A finales de julio de este años, Comex lanzó la póliza y ahora las coberturas que incluye son: Responsabilidad civil a daños a terceros por un monto máximo de 25,000 pesos y que tiene un deducible del 10% del monto de cada pérdida con un mínimo de 500 pesos. “La ventaja de poder estar cerca del oficio es que nos han compartido de primera mano, que los mayores problemas son que han roto vidrios o que mancharon una alfombra o un mueble y que en muchos de los casos los costos están entre los 5,000 y 10,000 pesos.

“Agregamos, la cobertura de renta diaria por hospitalización en caso de accidente, los asegurados reciben una cantidad que les permita tener un ingreso durante los días que estén hospitalizados, para que puedan tener recursos cuando no tengan ingresos por esa situación y que a una familia le permita la subsistencia cerca de 60 días”.

En la póliza establecieron la cobertura de gastos funerarios derivados de una muerte accidental, la intención es que una situación tan dolorosa, no signifique una carencia adicional a las familias, mencionó el directivo.

Brochazos al futuro

“No hay muchas empresas o no hay casos registrados en México que aseguren a trabajadores independientes que no trabajan para ti y simplemente son aliados de la marca y esto es el primer paso, porque estamos buscando hacerlo más grande.

“Hacer coberturas especializadas, es distinta la necesidad que tiene un pintor que está todo el día en la calle, a la que tiene un carpintero en su taller, o la que tiene un herrero que trabaja con unos materiales más peligrosos (fuego o gases) o un impermeabilizador que trabaja en las alturas. Cada uno de ellos tiene necesidades distintas y ya estamos en pláticas con Mapfre para que en el 2022 lancemos la especialización por oficio”, dijo Gilberto Alcaraz.

Comentó que algunas de las peticiones de los contratistas es la forma de extender los beneficios al equipo de trabajo, “porque hoy le aplica a la persona que pertenece al programa de lealtad y que es el cliente, pero en las siguientes etapas buscaremos como asegurar a los equipos”.

Al cierre de septiembre del 2021, “Seguro Pintor Seguro” reporta en dos meses de operación ya se encuentran 89,315 aliados asegurados gratuitamente por un año. Asimismo, 45,412 aplicadores que mantuvieron un consumo mínimo de 1,000 pesos mensuales en tienda, también ya cuentan con esos beneficios.

“Entre los afiliados al Club Comex realizamos una encuesta en donde obtuvimos que el 85% de los trabajadores independientes no habían pensando en adquirir un seguro y lo mejor es que ahora cuentan con la protección”, concluyó Alcaraz.

