Con el actual entorno digital tomando fuerza, Lockton México lanza una nueva plataforma para que sus clientes puedan comparar y elegir el seguro de automóvil que vaya acorde a sus necesidades.

En entrevista, Luis Bernardo López, productor de la plataforma Lockton One, explicó que éste será un nuevo servicio que las 1,200 empresas con las que trabaja podrán ofrecer a sus empleados.

“A través de la plataforma digital, el usuario podrá cotizar, contratar y comparar su seguro de automóvil con varias opciones de aseguradoras en un solo lugar, así como administrar sus coberturas de acuerdo a sus necesidades”, explicó.

Luis Bernardo López indicó que, por el momento, las aseguradoras que están ofreciendo servicio a través de la plataforma son GNP Seguros, Chubb Seguros, Qualitas y Axa; no obstante, en el corto plazo se unirán a estas empresas Mapfre y Seguros Atlas.

“Esas seis aseguradoras las escogimos porque son las líderes en el ramo de automóviles y porque, actualmente, trabajamos fuertemente con estas compañías. Por lo mismo, estas aseguradoras ofrecen costos preferenciales y coberturas robustas a través de la plataforma”, dijo.

Para empezar a comparar los productos, el cliente solo tendrá que poner datos como modelo de automóvil, año, código postal así como su edad y su sexo, para que se le genere una oferta acorde a su perfil. Incluso, agregó, los empleados podrán contratar pólizas para sus familiares.

A través de la plataforma, los clientes, además de poder contratar el seguro, podrán renovarlo automáticamente así como revisar el estatus de cada póliza contratada y guardar cotizaciones de diferentes coberturas.

Otro atractivo de la plataforma es que los empleados podrán calificar la aseguradora y su producto, para que las compañías estén conscientes de en qué cosas pueden mejorar su servicio.

Para el primer año de servicio de la plataforma, Lockton México espera colocar 35,000 pólizas.

No nos olvidamos de los canales tradicionales

Si bien en la nueva plataforma los clientes podrán contratar su seguro a través de un clic, el productor de Lockton One precisó que no se olvidarán de los canales tradicionales para apoyar a todo aquel usuario que tenga duda.

Destacó que comprende que el seguro no es algo fácil de entender, además de que no todos saben manejar tan bien la tecnología, por lo cual podrán acceder a un chat personalizado en la plataforma, así como a un número mediante el cual podrán contactar con algún asesor.

“Con Lockton One no nos queremos olvidar de los canales tradicionales, más bien queremos ofrecerle un plus a nuestros clientes, es decir, además de los canales tradicionales, que tengan esta plataforma”, abundó.

Acotó que tener asesores en todo momento es indispensable para que los clientes entiendan el alcance de la cobertura que contratan o quieren contratar, para que sepan realmente si cubre o no sus necesidades.

Dijo que si bien las aseguradoras están en toda disposición para empezar a emplear nuevas tecnologías, la transición hacia éstas aún es lenta.

“Les cuesta trabajo debido a las grandes responsabilidades que tienen y todos los datos que manejan, pero tienen una alta disposición para utilizar este tipo de plataformas”, expuso.

ana.martinez@eleconomista.mx