Un grupo de analistas recién contratados por el banco de inversión Goldman Sachs preparó una presentación muy formal quejándose de las largas horas y el estrés de sus trabajos y sugiriendo que una semana laboral de 80 horas sería más apropiada.

Como si se tratara de un documento elaborado para los clientes, la presentación se compone de once páginas con figuras y gráficos.

Se basa en una encuesta a trece empleados de primer año, que afirman haber trabajado un promedio de 98 horas semanales desde el inicio del año y se acuestan en promedio a las 3 de la mañana.

Su salud física y mental ha disminuido drásticamente: el 77% de ellos cree que ha sido "víctima de abuso profesional".

"Ya no puedo dormir porque mi nivel de ansiedad se ha disparado", afirma uno de ellos en el documento. "Sabía que el horario no sería de 9 am a 5 pm, pero no sabía que sería de manera permanente de 9 am a 5 am", se quejó otro.

Para "rectificar la situación", la presentación sugiere que una semana de 80 horas debería ser el límite "máximo".

La presentación comenzó a circular en las redes sociales el miércoles antes de estar disponible en Twitter el jueves.

Goldman Sachs no respondió de inmediato a una solicitud de información de la AFP.

