El gobierno mexicano gasta alrededor de 5,000 millones de dólares al año en la contratación de seguros, estimó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Manuel Escobedo, presidente de la asociación, informó en conferencia de prensa que esos 5,000 millones de dólares representan 20% del negocio total del sector asegurador mexicano.

Explicó que este monto del gasto público incluye el Fonden, las pólizas a empresas del Estado, así como seguros de vida, daños, entre otros.

“El actor más importante, en materia de riesgos, en cualquier país es el Estado”, aseveró.

Al ser cuestionado sobre la cancelación de los seguros para trabajadores de gobierno, el presidente de la AMIS refirió que esta acción afectó en apenas 1% del monto total, ya que el gobierno tiene otras coberturas, como la póliza de daños bianual de Pemex.

De acuerdo con el contrato entre Pemex y Mapfre, quien ganó la licitación en el 2017, el importe total de la prima es de más de 546 millones de dólares, y su pago se realizará en dos exhibiciones: el primero de 266 millones y un segundo pago de 279 millones.

No obstante, la AMIS no especificó qué monto representa del gasto total anual del gobierno, debido a que “tiene como política no brindar información de las pólizas entre particulares, ya que mantienen un estricto apego a la confidencialidad de los asegurados”.

Respecto a cuántos funcionarios han contratado, de manera individual, una cobertura de vida, separación individualizada o de gastos médicos mayores tras la cancelación de estas prestaciones, la asociación aclaró que aún no tiene datos al respecto.

Por su parte, Recaredo Arias, director general de la AMIS, informó que trabajan en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para desarrollar productos que estén alineados a los programas sociales impulsados por la nueva administración.

Cobertura para jóvenes

“Estamos buscando el fortalecimiento del sector financiero al dar acceso a estos productos, en este caso, seguros inclusivos”, precisó.

Añadió que los programas sociales, en los que buscan ofrecer estas coberturas inicialmente, son Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez, además de trabajar con gobiernos locales para asegurar construcciones a través del predial.

Nueva política de administración de riesgos

Por otro lado, el presidente de la AMIS informó que la asociación y el gobierno federal empezarán a trabajar en conjunto para elaborar una nueva política de administración de riesgos, la cual cubra adecuadamente a todos los mexicanos.

Previo a la próxima Convención de Aseguradores, Manuel Escobedo dijo que ya han entablado pláticas con la nueva administración para el trabajo en conjunto, por lo cual en la convención firmarán un convenio de trabajo.

“Hemos venido trabajando con esta nueva administración desde hace ya varios meses, de hecho desde las elecciones se dieron pláticas con el equipo de campaña (...) de esto nació el proyecto de armar una política pública de administración de riesgos”, declaró.

Con la firma del convenio, explicó, el sector privado se comprometerá con la Secretaría de Hacienda a ayudarle a generar esta nueva política.

Enfatizó que la política de administración de riesgos es tan importante como las políticas fiscal o monetaria.

“El sector privado tiene el compromiso de hacer que este país crezca a tasas de 4%, de reducir la pobreza extrema y combatir de manera contundente la corrupción”, expresó Recaredo Arias.

Añadió que con un mayor crecimiento económico se resolverán, de manera más fácil, los otros dos factores. “Con el crecimiento se tendrán recursos para atender la pobreza extrema y la corrupción (...) el crecimiento económico es prioritario”.