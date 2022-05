La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 dejó ver un aumento en las personas que no realizan aportaciones voluntarias a su afore, al ubicarse en 49% de los encuestados que respondieron tener una cuenta en las administradoras de fondos para el retiro (afores). En la encuesta del 2018, 45 respondió que no tenía esta práctica.

Las aportaciones voluntarias son depósitos adicionales a la cuenta individual que pueden realizarse en cualquier momento y de acuerdo con las posibilidades de cada trabajador. Realizar una aportación extra a la afore incrementará la pensión a recibir.

En contraste, sólo 6% de la población con una cuenta afore respondió que realiza aportaciones voluntarias. Este porcentaje representó un avance en comparación con lo reportado en el 2018 y está concentrado principalmente entre la población con mayor nivel educativo.

De las personas con estudios de licenciatura o superiores 10% reportó esta práctica, esto representó un incremento de cuatro puntos porcentuales, pues en el 2018 era 6 por ciento.

“La gente no ahorra, de hecho ante el fracaso del ahorro voluntario, porque la gente no es racional, se tuvo que hacer una reforma de pensiones para aumentar el ahorro obligatorio y pasar de 6.5 a 15% de aportación obligatoria en los próximos años”, dijo en entrevista Jorge Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar), a través de Afore Móvil, ha realizado campañas para que la ciudadanía con cuenta afore realice aportaciones voluntarias desde 50 pesos en más de 17,000 puntos a nivel nacional.

No obstante, la ENIF 2021 señala que 18% de la población con afore no sabe cómo hacer ahorro voluntario. La cifra reportada es mayor a la registrada en el 2018 cuando 14% del sector no sabía cómo hacer aportaciones voluntarias.

Además de que 12% desconoce las ventajas de las aportaciones voluntarias. La encuesta concluye que esto muestra que existe un espacio de oportunidad para difundir las ventajas del ahorro voluntario.

