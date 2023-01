En pleno proceso de venta, CNBV publica 27 sanciones a Banamex

En plena recta final de la venta de Banamex, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó 27 sanciones contra el banco, la mayor parte por no atender requerimientos de información dentro del plazo establecido por la autoridad.



Pese a que el número de sanciones llama la atención, el monto de las mismas es menor respecto al tamaño del banco y su importancia en el sistema financiero nacional, pues estas 27 sanciones acumulan un total de 7 millones 12,980 pesos.



"No proporcionó dentro de los plazos señalados por esta Comisión la información y/o documentación que le fue requerida por la propia comisión", se puede leer en la descripción de la conducta en la sanción que publicó el órgano regulador apenas este miércoles 18 de enero.



En los últimos días se ha especulado sobre las posturas que aún quedan para la compra de este banco, donde se ha perfilado a Grupo México de Germán Larrea como el candidato más viable para adquirir a la institución; sin embargo, para Citigroup, dueño de la entidad, todavía no se tiene la decisión final al respecto.



Dentro del historial de sanciones, el banco ha sido sancionado, desde el 2019 a la actualidad, en 93 ocasiones, las cuales representan multas por un total de 29 millones 322,010 pesos. Según el registro, las sanciones más importantes, por cuestión de monto, han sido dos que fueron publicadas en el 2019 por no cumplir con las obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez y por incumplir con obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas.



De acuerdo con el registro de la autoridad, estas 27 sanciones publicadas este mes, fueron por conductas ocurridas en el 2021, todas son susceptibles de impugnación y hasta la fecha no han sido pagadas.

Actinver y AMIB aparecen en registro

En la actualización de su portal de sanciones, la CNBV publicó 120 sanciones y tres amonestaciones. Las dos multas más elevadas, de 2.5 millones de pesos cada una, fue para Actinver Casa de Bolsa por fallas en sus controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.



Asimismo, Banco Santander recibió una multa por 1.3 millones de pesos por incumplir con las obligaciones relativas a la administración integral de riesgos; Banco del Bajío fue sancionado por 1.3 millones de pesos por el mismo motivo.



Altor Casa de Bolsa, cuyo socio principal es el ex subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, recibió una sanción por 896,200 pesos por incumplir con la solicitud de información o documentación dentro del plazo requerido.



También aparece como entidad sancionada la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, con una amonestación por omitir hacer del conocimiento de la CNBV la información que los intermediarios del mercado de valores le notifiquen respecto del padrón de sus operadores de bolsa o apoderados.

rrg