Para Vector Casa de Bolsa, los últimos años han sido de buenas noticias, pues tan solo en los últimos dos han recibido todos los reconocimientos que otorga Morningstar a las Operadoras de Fondos de Inversión por su trabajo sobresaliente. En el 2021 ganaron el premio como la Mejor Operadora de Deuda y este año recibieron doble galardón, el primero como Mejor Operadora de Renta Variable y el segundo como la Mejor Operadora Global.

“Para nosotros es un orgullo inmenso, ya que Morningstar es una empresa que analiza a todos los fondos de inversión, el riesgo-rendimiento, no solo de México, sino de prácticamente todo el mundo, es un referente”, expresó Pablo Torroella Soto, director de Asset Management de Vector Casa de Bolsa.

“Estamos muy contentos, respetamos mucho estos premios, quiero que sepan que para nosotros es como ganar el mundial, estamos muy orgullosos y también esto nos motiva mucho a seguir buscando, porque el cliente es el centro de todo, y lo que más me gusta es que nuestros inversionistas están teniendo rendimientos positivos”.

En entrevista para El Economista, el directivo destacó que a pesar de la incertidumbre económica que ha envuelto al mundo en los últimos años, han logrado adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado y encontrar buenas oportunidades en medio de la crisis.

“Lo que ha sido bastante bueno es que somos un equipo que llevamos mucho tiempo trabajado juntos, hemos incorporado metodologías muy fuertes para la mejor selección de acciones y ETF´s, para identificar donde hay más potencial de crecimiento y también estamos cuidado los riesgos, sabemos que el mundo ha estado bastante complicado y lo que hemos hecho es adaptarnos lo más rápido a las condiciones del mercado”.

Área Quant

Torroella Soto añadió que debido a que la innovación tecnológica está jugando un papel importante en todos los sectores es que en la Operadora han incorporado en sus procesos nuevas herramientas para el apoyo en su análisis de mercado.

De tal manera que desarrollaron una metodología de inversión llamada área Quant, que consiste en potenciar la experiencia humana de los gestores de cartera a través de la tecnología. Esta tecnología abarca desde herramientas de análisis de datos, hasta algoritmos de inteligencia artificial, enfocándose en apoyar las decisiones de inversión y tener mejores rendimientos para los clientes.

“En nuestra área Quant, por un lado tenemos al portafolio mánager o al operador que tiene sus metodologías y por el otro hicimos un área tecnológica para ayudarnos a analizar mejor a más empresas y con mayor precisión”, explica.

“Por ejemplo antes el portafolio mánager de renta variable podía analizar más o menos 3,000 o 2,000 emisoras y ETF´s (Exchange Traded Fund) en un día a través del conocimiento humano, pero también ahora con la tecnología del área Quant estamos analizando más de 14,000 empresas y ETF’s en más de 70 países, entonces yo creo que también esto nos ha ayudado”.

Actualmente Vector cuenta con 20 fondos de inversión de los más de 600 que hay ahora en la industria, en su mayoría son de renta variable, sin embargo, de sus activos el 79% está en deuda y el 21% en renta variable.

Torroella Soto consideró que el 2021 fue en general un buen año para la renta variable ya que estuvo dando rendimientos positivos por arriba del 20%, lo que ayudó a que los clientes tuvieran mayor rentabilidad, además de que crecieran tanto en el monto de los activos, como en el número de fondos especializados.

“Lo que es importante aquí mencionar es que la parte de renta variable en todas las operadoras ha estado creciendo, tanto en tamaño de fondos como en inversiones, el 2021 fue un buen año para la renta variable”, enfatizó

“Seguimos viendo a la mayoría de los bancos centrales de las economía más fuertes que todavía estaban destinando muchos recursos para poder ayudar en esta crisis por la pandemia entonces el equity, la renta variable se vio beneficiado y todos nuestros portafolios de renta variable global y de Estados Unidos tuvieron rendimiento por arriba del 20% entonces eso ayudó a que el cliente haya tenido una buena rentabilidad y que este sector esté creciendo”.

Retos

Sobre lo que se espera a lo largo de este 2022, el director de Asset Management de Vector Casa de Bolsa considera que si bien el escenario es complejo, todavía continúa mucha liquidez en los mercados y habrá economías que estarán teniendo crecimientos importantes, por lo que al momento de elegir una estrategia de inversión se debe ser muy selectivo.

“Si hablamos del mercado este año ha sido muy complejo, lo que veíamos en enero o incluso a principios de febrero se esperaba que fuera un año para la parte de renta variable porque seguíamos viendo mucha liquidez además de que hay muchos países que pueden tener crecimientos muy importantes, ahora se habla de que el crecimiento mundial puede estar rondando entre el 3.5% o 4% y por esto yo creo que hay que ser selectivos”, consideró.

“Nos gusta mucho la parte de Estados Unidos, creemos que hay mucho potencial de rendimiento, porque tienen tasas muy bajas todavía, aunque sabemos que van a subir”.

De tal manera que el directivo considera que entre los principales retos que estará viviendo la economía mexicana durante este año se encuentran:

Una Inflación alta. Y con este conflicto de Rusia-Ucrania se han disparado más los commodities y eso tendrá afectaciones en los precios y por ende en la inflación.

Y con este conflicto de Rusia-Ucrania se han disparado más los commodities y eso tendrá afectaciones en los precios y por ende en la inflación. Bancos centrales. En México ya llevamos un gran recorrido en el incremento de la tasa de interés por Banxico pero algunos países desarrollados como Estados Unidos se espera que empiecen subir las tasas y eso le va a poner más presión a la parte de renta variable.

En México ya llevamos un gran recorrido en el incremento de la tasa de interés por Banxico pero algunos países desarrollados como Estados Unidos se espera que empiecen subir las tasas y eso le va a poner más presión a la parte de renta variable. Conflicto geopolítico. “El desacuerdo entre Rusia y Ucrania ha venido a hacer algo que no teníamos presupuestado y que puede afectar tanto el crecimiento económico como la inflación. Yo creo que este 2022 hay que estar con estrategias de especialistas, ser dinámicos porque el mundo está cambiando muy rápido y lo que pensamos para marzo puede cambiar para el otro mes, hay que adaptarse a los cambios”.

Asimismo Pablo Torroella consideró que en medio de ambiente volátil también hay oportunidades para las Operadores pues se pueden captar más clientes.

“Para entrar a los fondos no se necesita mucho dinero, la mayoría no tiene un monto mínimo de inversión por lo que puede entrar cualquier ahorrador, lo importante es que el cliente sepa cuál es su perfil de riesgo y ahí Vector y otras Operadoras pueden aportar, lo importante es conocer al cliente para saber su horizonte de inversión, tolerancia al riesgo y cuál es el objetivo de cada una de las inversiones para que dejen madurar las estrategias”.

El costo de oportunidad

Finalmente el directivo de Vector enfatizó en la importancia de que más personas entiendan la importancia de ahorrar desde temprana edad pero también de invertir en instrumentos como los fondos de inversión para que sus recursos no pierdan valor con el tiempo.

“El objetivo es invertir ya, y si no lo hacen hay que entender que el costo de oportunidad es muy fuerte, la inflación del año pasado fue del 7% si yo hubiera tenido mi dinero y no lo invierto o lo tengo en un instrumento que no me está dando un buen rendimiento, la inflación le hubiera quitado su valor a ese recurso”, indicó.

“Y en la parte de renta variable no se preocupen en todas la crisis hay una oportunidad, solamente hay que saber en donde invertir, por esto creemos que en los fondos de inversión en general hay buenas estrategias que se puede utilizar para tener más dinero en un futuro”.

